Résumé : Trois histoires s’entrecroisent à la fête patronale de San Mateo, village mixtèque de la région d’Oaxaca, trois femmes font le choix de l’émancipation. Maria, revenue au village pour enterrer sa mère, renoue avec Piedad, son amour de jeunesse. Chabela fait face au retour d’Esteban, son ancien époux, furieux de voir qu’elle a refait sa vie sans lui. Toña revit un traumatisme lié à son enfance qu’elle décide de ne plus taire. À leur manière, ces trois femmes vont tenter de s’affranchir des pratiques patriarcales et des traditions dans une société mexicaine en pleine mutation.

Critique : Le premier film d’Ángeles Cruz est une chronique sociale en trois temps qu’annonce son titre à la fois sobre et pudique, conforme au propos de l’histoire et à sa mise en scène. San Mateo, petit village de la région d’Oaxaca, constitue le cadre de ces trois parcours où s’affrontent, dans une binarité parfois un peu trop évidente, modernité et tradition. Le récit s’attache d’abord à Maria, une citadine revenue à la campagne pour l’enterrement de sa mère. Elle subit le courroux de son père, lequel l’accuse d’être partie, et trouve du réconfort dans les bras de Piedad, une jeune habitante qui élève son enfant. A la douceur consolatrice d’une étreinte, aux courbes féminines, répondent en écho les reliefs gibbeux du paysage, où s’attardent les deux personnages qui réfléchissent à leur existence. Fidèle au rythme des protagonistes, épousant les soubresauts de leur histoire, la caméra alterne les plans fixes et les plans-séquences, documente la prégnance du patriarcat, mais aussi les nécessités de l’exil vers la ville, pour fuir la pauvreté du monde rural mexicain.

Dans cette configuration, les héros masculins, à la fois faibles et revendicatifs, sont prêts à user de la violence aux fins d’imposer leur loi, comme le belliqueux Esteban renié par sa femme Chabela. A d’autres moments, les hommes se fourvoient dans des mises en scène grotesques, tel l’amant de Toña, se précipitant dans le lit de cette dernière, affublé d’un masque de luchador. Bientôt requise par une histoire personnelle douloureuse, cette citadine aux yeux tristes retourne à son tour au village, et vit le tiraillement entre une origine dont elle ne veut pas renier l’existence et une volonté farouche de s’émanciper.

A la fois film choral et chronique sociale, Nudo Mixteco est une œuvre sensible et engagée, qui accompagne les mutations d’une société et les conflits qu’elles occasionnent.