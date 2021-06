Ô Verlaine – Philippe Thirault, Olivier Deloye, Marie Galopin - la chronique BD

Résumé : Ô Verlaine revient sur les derniers mois de la vie de l’écrivain. Par le regard candide d’un jeune homme, Henri-Albert Cornuty, fan du poète, nous allons à la rencontre de cet ange déchu qui navigue dans les rues de Paris entre frasques impardonnables et inspirations lumineuses. Mais à côté de cela, dans l’ombre, des crimes sont commis...

Paul Verlaine est au crépuscule de sa vie... Avant qu’un nouveau jour se lève et lui apporte le regain d’énergie lui permettant de briller encore une dernière fois. Absinthe, poèmes, virées nocturnes et parties de jambe en l’air sont le quotidien de cet artiste maudit. Sous le regard du naïf Henri-Albert, il oscille entre enfer et paradis.

Henri-Albert, jeune témoin qui désire juste passer un maximum de temps avec celui qu’il appelle maître, est notre regard sur Verlaine. Nous découvrons la faune qui l’entoure, les bas-fonds où il se perd, sa vie familiale déliquescente avec Eugénie.

Bon, soyons clair, le personnage ne donne pas vraiment envie de passer une heure avec lui. Il aura vécu comme il a voulu, souvent au détriment des autres, et cette BD nous montre ses choix.

Le mélange entre la réalité et la fiction permet aussi de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui se déroule dans ce récit. Elle laisse donc la part à l’imaginaire, qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui est faux ? Et finalement, ce mythe qui se crée autour du pauvre Lélian lui aurait sans doute bien plu !

Philippe Thirault, Olivier Deloye, Marie Galopin / Steinkis

La fin de vie de Verlaine se double d’une série d’attentats et de meurtres autour de l’artiste et de ses rares amis. Même si l’enquête ne comporte pas de surprise majeure, elle sert en fait à apporter un peu de rythme dans le déroulé de l’histoire. En effet, suivre l’auteur dans ses multiples descentes alcoolisées peut se révéler répétitif, et la maladie qui le frappe, les maladies, devrait-on dire, le côté décalé et drôle des compagnons de beuverie ne suffiraient pas à faire rebondir ce récit.

Bien que nous connaissions la fin de l’histoire et même des histoires, la question est plus de savoir à quel moment les événements vont se produire.

Cette BD est donc plus intéressante par ce que l’on apprend de Verlaine que par son intrigue policière.

Les dessins de Olivier Deloye apporte un souffle de vie à tout ce Paris qui se recrée sous nos yeux. Les personnages tracés finement, les décors pesant qui semblent les enfermer, les retenir, qu’il s’agisse des pièces des maisons ou même de la rue, tout montre que Verlaine ne trouve pas d’issue. Le choix de ne pas avoir de cases géométriques, mais des dessins aux formes rondes, ovales, où aucun contour ne s’applique pour les séparer de la page blanche, donnent l’impression que tout ce récit pourrait n’être qu’un rêve, comme des bulles de souvenir, des instants attrapés au gré du vent, qui vont repartir dans les airs une fois que nous en aurons pris connaissance. Les hachures, traits nerveux, créent les ombres omniprésentes pour nous rappeler que chez Verlaine, ombre et lumière se mélangent en permanence. Les couleurs aux palettes variées restent sombre, comme le sera la fin de son existence.

Ô Verlaine est une fiction biographique qui nous présente les derniers éclats de l’écrivain. L’occasion de découvrir différents aspects du poète. L’intrigue policière facilement élucidable est moins intéressante que ses derniers actes. Mais cette BD soulève une véritable question, faut-il tout pardonner au génie ?