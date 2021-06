3 - Les festivals BD redémarrent !

Après plus d’un an de pause, les festivals BD reprennent peu à peu et nous en sommes très très heureux ! C’est l’occasion de rencontrer ceux et celles qui vont la bande dessinée, mais aussi de voir des expositions et de participer à différentes animations.

Comment, dans quelles conditions, avec quel programme ?

Nous avons posé la question à Pascal Mériaux, directeur des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens, Flore Piacentino, coordinatrice générale de Lyon BD, et Claire de Guillebon, responsable de la programmation du Livre à Metz qui fait une jolie place à la BD.

Tous les trois ont leur festival en juin, et tous les trois se sont adaptés !

Les 25es Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens débuteront les 5 et 6 juin 2021 et se prolongeront chaque week-end de juin.

Lyon BD aura lieu qui aura lieu du 12 au 13 juin pour le "in" et tout le mois de juin pour "off".

Livre à Metz qui aura lieu du 18 au 20 Juin 2021