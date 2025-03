On ira - Enya Baroux - critique

Résumé : Marie, quatre-vingts ans, en a ras-le-bol de sa maladie. Elle a un plan : partir en Suisse pour mettre fin à ses jours. Mais au moment de l’annoncer à Bruno, son fils irresponsable, et Anna sa petite-fille en crise d’ado, elle panique et invente un énorme mensonge. Prétextant un mystérieux héritage à aller chercher dans une banque suisse, elle leur propose de faire un voyage tous ensemble. Complice involontaire de cette mascarade, Rudy, un auxiliaire de vie tout juste rencontré la veille, va prendre le volant du vieux camping car familial, et conduire cette famille dans un voyage inattendu.

Critique : Bien sûr, il n’est pas interdit de rire de la mort et a fortiori de l’euthanasie. Encore faut-il le faire avec nuance sans tomber dans le piège de la dramaturgie. C’est tout le problème de ce deuxième film d’Enya Baroux qui, sous couvert de témoigner du parcours d’une femme déterminée à recourir au suicide assisté, décrit une famille étouffée par les non-dits, les malentendus et les colères larvées. Il y a d’abord la grand-mère qui confie à un accompagnant à la vie sociale, son projet de rejoindre la Suisse avec son fils et sa petite-fille, auprès desquels elle ne dit pas un mot de son désir de mort ; il y a aussi ce père, assommé par les problèmes d’argent, qui ne sait pas communiquer avec son adolescente ; et cette dernière, troublée par un souci physiologique qui arrive à multiples filles de son âge. Au milieu des trois, se trouve donc cet AVS, sorti d’on ne sait où, et qui cumule les maladresses et les gaffes dans son métier.

On suit alors la petite bande dans un camping-car. Premier regret de taille, tout est déjà dans la bande-annonce. La narration n’apporte rien de plus à ce qu’on sait déjà des épreuves qu’ils vont rencontrer. Le scénario ne creuse pas vraiment la psychologie des personnages cantonnés à des figures assez figées, pour ne pas dire stéréotypées. Alors, on a bien conscience que le moteur numéro un de la comédie demeure dans l’affichage de personnages massifs, dont les comportements répétitifs provoquent le rire. Mais nous sommes dans un film de cinéma, et non sur une scène de théâtre. Seul le personnage de la grand-mère est très touchant. Elle exprime à bas bruit, les ravages de la maladie grave sur le corps, le moral et le désir.

Indéniablement, certaines scènes trop rares font largement rire. Mais la plupart basculent dans un esprit bon enfant, qui n’échappe pas aux excès mélodramatiques et au tire-larmes. Les personnages sont absolument attachants, chacun à sa manière, mais balayés trop succinctement pour leur donner une épaisseur narrative suffisante. Dit autrement, le propos ne fonctionne pas. On passe d’un environnement à l’autre, sans transition, comme par exemple une cérémonie funéraire d’une communauté de gens du voyage, que l’écriture n’approfondit pas. Au contraire, le scénario cède à des facilités fictionnelles, qui nuisent au sérieux du projet.

Hélène Vincent, que l’on a adorée dans Quand vient l’automne d’Ozon, illumine proprement cette comédie amère. Pierre Lottin qui était si merveilleux et convaincant dans En fanfare ou justement le Ozon fait ni plus ni moins du Pierre Lottin, alors qu’on sait combien cet acteur est capable de se draper dans des personnages très différents, avec un talent incontestable. David Ayala se débrouille très bien dans la peau de ce père un peu paumé, effrayé à l’idée de se confronter à la réalité des choses.

On sera donc resté un peu de marbre devant cette comédie populaire au bon sens du terme qui tente de donner un air rafraichissant au cinéma du moment. Tous les éléments sont réunis pour rassembler du monde et finalement, ce n’est pas très grave qu’un organe de presse ne soit pas emballé par le film. Assurément, la comédie saura convaincre les spectateurs en mal de bons sentiments, confrontés pour certains à la disparition d’un proche d’une maladie grave.