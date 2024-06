Opportune – Isabelle Bauthian, Nicoletta Migaldi - la chronique BD

Résumé : {Opportune} met en scène une république {heroic fantasy} qui se construit après la révolution ayant chassé les monarques du pouvoir et amené à la création des hybrides, des humains aux traits animaliers. Opportune, corsaire humaine de la république, a pour mission de retrouver la bête, un ancien monarchiste hybride à mettre hors d’état de nuire. Engagée par une vieille femme en fauteuil roulant, Opportune a ciblé sa proie, mais rien ne va se passer comme prévu...

Critique : Opportune a un but très clair : capturer la Bête. Mais les choses ne semblent plus si claires que ça quand les deux personnages se rencontrent. Quelque chose passe entre eux. Le mystère qui entoure les motivations d’Opportune ne se lèvera pas mais notons que cette histoire en un tome propose une véritable fin.

L’univers est riche et l’utilisation des hybrides ne consiste pas juste en une population de créatures fantaisistes. Ils ont une raison d’être, tous autant qu’ils sont et un rôle dans la narration et l’univers créés par Isabelle Bauthian. Le plus impressionnant est l’idée des bateaux volants. En effet, certains pans de terre flottent dans le ciel et ne sont accostables que par des navires aériens. Mais comment se déplacent-ils ? Avec le vent, certes, qui poussent les voiles mais aussi avec des hybrides emprisonnés dans les cales pourvues d’ailes immenses permettant de manœuvrer dans les airs. Ce monde est riche d’autres idées et d’une intrigue mystérieuse qui attirent l’attention. Les hybrides peuvent donc être des hommes à l’apparence animale, des créatures aux membres disproportionnés mais aussi des humains devenus complètement animaux, comme Boussole, l’oiseau d’Opportune qui a aussi un rôle dans l’histoire.

Bien sûr, tout monde d’heroic fantasy ne serait pas complet sans la magie. Elle existe ici, et est exploitée d’une belle manière. Trace d’un passé, la magie n’est plus exercée par des lanceurs de sorts, comme ce l’était avant par les sorsavantes avant la révolution, mais ce sont ces restes qui parsèment le monde, tempêtes mystérieuses, limbes, nues…

Et l’aspect politique n’est pas oublié avec cette révolution qui a renversé la monarchie, là aussi, avant le début de la BD, pour mettre en place une république. La révolution a ses zones d’ombre qui nous interrogent au long de l’histoire et les réponses ne sont pas toujours clairement données. Cette république n’a pas que des bons côtés, un aspect on se rend compte au fil de la lecture, mais aussi dans les documents placés après la BD, des textes du monde : page de livre, procès-verbaux d’interrogatoire, etc... Ces archives intrigantes à lire nous donnent envie d’une suite.

© Isabelle Bauthian, Nicoletta Migaldi / Drakoo

Au dessin, Nicoletta Migaldi dessine ce monde d’un trait fin. Les contours sont si finement tracés que cela donne un aspect léger au dessin, qui contraste avec la dureté sous-jacente de l’histoire. Les personnages semi-réalistes sont dynamiques, le monde y contribue fortement. Les sentiments s’expriment sur les visages : joie, inquiétude, énervement, hypocrisie. Chacun ou chacune a ses raisons d’être là, traînant parfois un passé inconnu, dont une partie seulement nous sera révélé dans l’histoire.

Le passé évoqué est dessiné à la façon de gravures de livres anciens, mais en gardant le style de dessin du reste de la BD. Les tissus sont à noter pour leurs motifs magnifiques, le voile d’Opportune, la chemise de la Bête, les manches de César…

Les couleurs claires contribuent à la légèreté graphique de l’ensemble. Zone de gris pour les ombres, absence d’aplats de noir, teintes bleues sombres pour marquer les nuits, autant d’éléments qui accentue le contraste avec l’histoire. Certes, un conte mais un conte avec ses moments de cruauté, comme dans tout conte, qu’on ne perçoit pas immédiatement. Un conte avec ses traîtres, ses lâches et ses héros.

Opportune nous offre une belle plongée dans un monde d’heroic fantasy qui sait garder ses secrets et nous livre néanmoins une histoire complète. Une nouvelle version du conte de la Belle et la Bête mêlant action, légende et ancienne magie.