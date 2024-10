Orson Welles, l’artiste et son ombre - Youssef Douadi - La chronique BD

Résumé : Génie encore méconnu car éloigné dans le temps et également éloigné du star system, Orson Welles fait partie de ces monstres sacrés que Hollywood est fière d’avoir vu passer, et une biographie faisant la part belle à l’art se devait bien de voir le jour...

Critique : On peut supposer sans trop se mouiller que Youssef Daoudi est un fan d’Orson Welles. Charismatique, génial, original, l’artiste est une figure essentielle du XXe siècle. Pourtant, le dessinateur, ici également auteur, a tenu à reconstruire une figure avant tout humaine, avant le génie, avant l’icône. Dès le titre, la thématique de l’"ombre" était donc envisagée, et c’est un fil rouge (ou sombre, ou doré selon...) qui se tisse tout au long de l’album pour évoquer les différentes étapes, les jalons de la vie d’Orson. L’enfance tout d’abord, sorte de modèle de précocité , où Daoudi se joue de la légende pour en montrer toute l’amertume qui peut en découler : en effet, savoir jouer le Roi Lear à sept ans est plutôt un vecteur d’exclusion par ses camarades, et la fascination des adultes ne peut à elle seule porter un enfant. L’auteur montre ainsi un Orson avec une carapace opaque, un jeune sphinx qui a l’air certes intelligent, cultivé et brillant, mais également taciturne, asocial et méprisant. Et ce ton contempteur, l’homme le conserve, dans ses emportements envers ses pairs, dans les festins qu’il se réserve avec ses proches, dans son ironie aussi mordante que facile. Ainsi, l’homme se révèle autant exacerbant que fascinant, aussi plein de talent que de fatuité.

© Delcourt / Daoudi

Alors évidemment, cette confiance en soi, cet égo démesuré devait bien s’accompagner d’un dessin aussi voluptueux que torturé. Et à ce petit jeu, Youssef Daoudi a su donner un relief particulier, puisqu’il manie la couleur jaune, d’or, avec une admirable roublardise, guettant le regard, le détail, le décor qu’il souhaite mettre en valeur pour rehausser, déformer ou se gausser de son objet, l’homme Orson dont il dépeint à la fois la vie et le caractère. Le dessin l’y aide naturellement, car à travers quelques plans qui ne sont pas sans faire allusion à un Citizen Kane ou une scène de Broadway, il montre l’impact de la chasse aux communistes, les relations houleuses mais passionnantes avec la France, Jean Cocteau pour n’en citer qu’un ; et dans ce jeu surréaliste, le graphisme de cette biographie s’autorise d’ailleurs quelques excentricités, ne respectant évidemment pas le réalisme qu’elle devrait avoir, pour suivre les pas de l’originalité de son sujet.

© Delcourt / Daoudi

Biographie d’une fascination évidente mais balancée, ce récit évoque une époque (le milieu du XXème siècle), un lieu (Hollywood et ses satellites), et avant tout un homme, Orson, avec ce qu’il apporte : génie, égo et héritage.