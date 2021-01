Our Boys - critique de la série

Résumé : Eté 2014, un adolescent palestinien est retrouvé mort à Jérusalem-Est, après qu’un triple meurtre a été commis par le Hamas. Simon, agent de la division anti-terroriste, tente de faire la lumière sur cette enquête, dans le contexte explosif du conflit israélo-palestinien.

Critique : Mohammad, adolescent palestinien, aide son père sur les chantiers de construction. Il souhaite que ses parents puissent lui offrir un billet d’avion pour Istanbul, où il doit rejoindre « Toto ». Son corps est découvert peu de temps après sa disparition, sur une colline de Jérusalem-Est. Il devient alors, malgré lui, martyr aux yeux des Palestiniens.

Avishay est un adolescent anxieux, qui ne sait pas s’il peut trouver sa voie en allant à la Yeshiva, l’école religieuse juive, comme le souhaite sa famille. Tiraillé entre traditions et quête de sens, il tente de trouver sa place auprès de ses cousins et parmi eux, son oncle charismatique Yosef Haim.

Crédits HBO/Keshet

Our Boys tient d’abord dans l’incarnation des personnages, pour lesquels se crée très vite une empathie. Que ce soit pour les parents de Mohammad, dont la douleur et la dignité bouleversent, ou pour Simon, en charge de l’enquête, dont la sensibilité tranche avec la rudesse et le parti pris des services de la sécurité intérieure. Une psychiatre, confrontée à la limite du secret médical, doit-elle collaborer avec la justice sans nuire au bien-être de ses patients ? Ou encore, pour le rabbin, la famille doit-elle primer sur la réputation ? Ce sont toutes ces questions existentielles qui sont posées et incarnées par des personnages écrits délicatement, soit parce qu’ils s’inspirent des personnes réellement liées aux drames, soit parce qu’ils incarnent une grande idée : la Justice, la Vengeance, la Folie ou tout simplement l’Amour.

A l’image du conflit dont elle témoigne, la série est bien loin d’une vision manichéenne. Y voir l’incarnation d’une pensée antisémite est tout simplement ahurissant : ce que montre la série est justement la complexité de la question israélienne ou palestinienne, comment les gens ordinaires sont eux-mêmes victimes d’un conflit qui les dépasse, où la vengeance n’apporte rien d’autre que la douleur et le chaos. Le problème du fanatisme n’est pas éludé. On le retrouve dans l’insertion d’images réelles, documentaires. Celle qui évoquent les mouvements populaires et le traitement de l’information qui en a été fait, celles qui relatent les émeutes ou les moments de recueillement, ajoutent de la force au récit.

Crédits HBO/Keshet

Vient la question de la culpabilité. Punir les auteurs de ces crimes pose plus de questions qu’elle n’en résout. Le problème des atrocités perpétrées pour la haine est qu’elles peuvent toucher n’importe qui, n’importe quand. Les bourreaux peuvent eux-mêmes être des victimes de cette haine aveuglante. C’est tout le sens du titre de la série : qu’il s’agisse des coupables ou de la victime, ce sont des enfants issus de cette société-là. Une société à la fois très proche de nos pays européens, mais aussi bien loin de nos conceptions laïcisées. Our Boys parle de l’importance de la laïcité comme idée permettant le « vivre-ensemble », ce qui, justement, n’est pas possible là-bas.

Pour cette première série diffusée en hébreu sur sa chaîne, HBO fait donc le choix d’un sujet fort, complexe, empreint d’humanité. L’enquête policière n’est qu’un fil rouge entre les personnages et qui conduit à la fin de l’histoire. A voir.