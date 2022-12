Par cœurs - Benoit Jacquot - critique

Résumé : Festival d’Avignon, été 2021.Une comédienne, un comédien, face à leur rôle, leur texte, juste avant les représentations. Devant la caméra documentaire de Benoit Jacquot, Isabelle Huppert et Fabrice Luchini au travail.

Critique : C’est après avoir vu un film de Raymond Depardon qui filme, sans interruption, les cinq minutes précédant l’entrée d’Isabelle Huppert sur la scène du théâtre de l’Odéon, que Benoit Jacquot ressent le désir de révéler la mécanique interne de cette actrice dont le talent n’est plus à démontrer. Une méthode d’introspection à laquelle il s’était déjà livré en mettant à l’écran, en 1998, la lecture des textes de Baudelaire, Céline et La Fontaine par Fabrice Luchini, dans un seul en scène intitulé Par cœur. Alors qu’Isabelle Huppert s’apprête à jouer La Cerisaie dans la cour d’honneur du Palais des Papes en Avignon, il suit le moindre détail des répétitions. Apprenant que Fabrice Luchini serait également présent durant ce festival, il ne résiste pas à la tentation de faire battre à l’unisson le cœurs de ces deux acteurs (qu’il a dirigés en 1998 dans Pas de scandale), aussi différents que complémentaires, mais qui ont en commun d’être plus réputés pour la maîtrise de leur jeu que pour leurs hésitations.

Isabelle Huppert s’imprègne de son texte. Elle tente de l’apprivoiser mais c’est lui qui la happe. Elle butte sur une phrase qui lui résiste. Naissent alors le trac, les doutes, les remises en question. Dans sa loge, dans la voiture, dans tous ces lieux où l’on reprend sa respiration, la caméra de Benoit Jacquot se glisse en toute discrétion pour capter l’insatiable recherche de perfection de l’actrice tout autant que l’émouvante fragilité de la femme.

Avec Fabrice Luchini, on change de registre. Il se gargarise des textes de Nietzsche. Comme à son habitude, il se jette dans un numéro de parfait cabotin, agaçant les amateurs de sobriété, réjouissant ses plus fidèles admirateurs. Une lumière d’ironie au fond des yeux, il s’embrase et, dans cet espace restreint du jardin de l’hôtel Calvet, met le feu à son jeu tandis qu’un vent facétieux, avec lequel il pactise adroitement, s’arroge le premier rôle.

Deux méthodes de travail différentes, deux personnalités aux tempéraments opposés, une même approche scénaristique toute empreinte de sensibilité et de complicité : tous les ingrédients sont réunis pour offrir une plongée spectaculaire dans les coulisses d’un métier mystérieux dont les insondables paradoxes fascinent encore et toujours. Pourtant, malgré toute l’admiration et le respect que suscite une telle création (tant du côté des comédiens que du réalisateur), le procédé trouve vite ses limites et, faute de se renouveler, installe une note inattendue de lassitude.