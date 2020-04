Dernier amour - Benoit Jacquot - critique

Résumé : Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire au point d’en oublier les autres femmes. Casanova est prêt à tout pour arriver à ses fins mais la Charpillon se dérobe toujours sous les prétextes les plus divers. Elle lui lance un défi, elle veut qu’il l’aime autant qu’il la désire.

Critique : Tous les films de Benoit Jacquot parlent des relations hommes-femmes. Bien plus, sa filmographie a toujours réservé une place de choix à la gente féminine. Alors quoi de plus logique que de s’intéresser au mythe Casanova et plus particulièrement à l’époque de sa relation avec la Charpillon, l’une des rares femmes à lui échapper, au point qu’il voit là le début de sa décadence amoureuse.

A l’âge de 17 ans, la jeune courtisane se donne à d’autres hommes, coachée par celle qui en plus d’être sa mère biologique est une mère-maquerelle. Si elle se refuse à ce séducteur expérimenté qu’est Casanova, ce n’est ni par méchanceté, ni par désir de domination mais pour lui faire comprendre que l’amour ne se résume pas à la possession mais résulte plutôt d’un bon dosage d’échange et d’attente. Alors que Fellini fait de Casanova un fornicateur insatiable, Benoit Jacquot décrit un homme sincère qui à l’âge mûr découvre l’amour-passion et le désir qui l’accompagne, lui qui n’a connu jusqu’à présent que des relations amoureuses.

Copyright Diaphana Distribution

S’attachant à décrire entre délicatesse et mystère les circonvolutions tenues d’un amour platonique, le réalisateur et sa scénariste Chantal Thomas développent une atmosphère intimiste susceptible de provoquer une légère torpeur. D’autant que la mise en scène s’embarrasse de lourds flash-back incessants entre passé et présent. Si l’on finit néanmoins par se laisser séduire par la beauté des décors, la magnificence des costumes et le romanesque de cette époque de liberté, force est de constater que la narration ne laisse que peu de latitude à une quelconque bouffée émotionnelle. Etonnamment, c’est du côté de l’improbable couple Vincent Lindon/Stacy Martin que poindra la grâce.

Copyright Diaphana Distribution

Certes le choix de ce comédien à l’image virile et populaire, plus rompu aux combats sociaux qu’au port de bagues, perruques, brodequins et vêtements empesés peut surprendre. L’authenticité et la sensibilité dont Vincent Lindon a toujours fait preuve servent à point ce Casanova que Benoit Jacquot choisit de nous présenter comme un être non seulement honnête vis-à-vis de sa ligne de conduite mais aussi tendre et complice avec ses conquêtes. L’osmose avec Stacy Martin, toute d’innocence et de rouerie qui campe une Marianne de Charpillon pétillante et mutine à souhait, est parfaite. Celle qui déjà dans Nymphomaniac scrutait la limite entre possession et désir élargit ici sa palette romantique. Maniant l’ambivalence avec panache, elle flamboie dans ce rôle tout en nuances allant même jusqu’à exalter le trouble d’un Lindon/Casanova désarçonné et désarçonnant. Ce duo piquant est entouré de seconds rôles de haute volée (Valeria Golino, Julia Roy...) qui étoffent à bon escient une mise en scène classique. Avec ce Dernier amour, Benoit Jacquot propose non seulement une reconstitution historique dépouillée de toute emphase mais aussi un regard original sur celui qu’il convient de ne pas réduire à sa seule condition de Don Juan vénitien.