Parlement - la critique de la série

Résumé : Samy arrive à Bruxelles au lendemain du vote du Brexit. Jeune assistant parlementaire fraîchement engagé, il ne connaît pas grand-chose aux institutions européennes, mais espère s’en tirer au charme et au bagout.

Notre avis : « Ça fait trois ans que je suis ici, c’est pas maintenant que je vais demander comment ça marche ? C’est comme ces gamins, là, qui arrivent en sixième sans savoir ni lire, ni écrire, bah pour eux, c’est trop tard… Alors, c’est comme ça qu’ils se mettent à vendre de la drogue et tout ça… Bah, moi c’est pareil ! C’est trop tard quoi (soupire) ». Voilà comment répond Michel Specklin (Philippe Duquesne), eurodéputé français centriste, à son assistant quand ce dernier lui demande comment on procède pour cette histoire de rapport ou d’amendement, enfin, ce n’est pas très clair.

Si cet amendement ou rapport va rester plus ou moins obscur pendant toute la série, ce qui est indiscutablement clair, c’est une forme génie dont a fait preuve Noé Debré, le créateur de Parlement, pour enfumer France 3 et qu’elle s’embarque dans sa co-production. Et dans la foulée d’écrire dans le dossier de presse de France Télévisions que « la série n’a évidemment pas pour objet de promouvoir ou de flétrir les institutions, mais d’en proposer un portrait fidèle et drôle - en tout cas, on espère ». Sacré farceur ! Surtout « fidèle », au regard de cet extrait de dialogue, « pouf, pouf », comme disait Pierre Desproges.

Parlement suit donc la vie de Samy Kantor, fraichement débarqué à Bruxelles pour être l’assistant de Specklin, un député dont on comprend dès les premières minutes que c’est un cossard de première classe et dont la maxime pourrait être : « pour vivre heureux, vivons caché ». À peine arrivé, Samy se retrouve embarqué dans la commission pêche et une sombre histoire d’amendement relatif aux requins. Et dans la foulée, immédiatement plongé dans un joyeux panier de crabes et méduses.

« - Hé, psss… c’est là que je lis mon amendement ?

- Ah, ça dépend du nombre de députés de ton groupe, si tu as soumis le texte voté en commission, puis déposé au bureau du rapporteur sous réserve du nombre de signataires. T’es nouveau, toi ? Et puis, coupe ton micro… » Capture écran / France TV

Sous le prétexte de suivre ce fichu amendement dans les coulisses réglementaires, procédurales et administratives des affaires européennes, entre Bruxelles et Strasbourg, Noé Debré et ses co-auteurs (Daran Johnson, Pierre Dorac et Maxime Calligaro) tricotent un truculent festival de court métrages, dix épisodes d’à peine 30 minutes. Ce format court donne l’occasion aux auteurs de déployer un indiscutable talent d’écriture, tant dans le développement d’une galerie de personnages haut en couleur, que dans une inventivité débridée de situations les plus improbables, loufoques ou surréalistes. On se contentera de citer une députée anglaise pro-Brexit complètement fracassée du bocal (sa méthode pour régler un problème frontière est à mourir de rire !), une conseillère politique psychopathe allemande ou un responsable administratif dont il est impossible de savoir s’il est gentil ou champion olympique de lancer de peaux de bananes. Mais ce qui est le plus jubilatoire, outre des dialogues finement ciselés et multilingues, c’est la diversité des situations qui aboutissent à dix épisodes presque bouclés. On y navigue, au gré des intrigues, dans des univers à la Terry Gilliam pour la bureaucratie ubuesque des commissions, dépôts de rapports, amendements, notes, circulaires, procédures de votes, etc. ; on pense aussi à Tati, pour ces plans et poursuites burlesques dans des couloirs labyrinthes dignes de Playtime ; à Wes Anderson, quand il s’agit de suivre un ambassadeur de la cause animale, voire aux Monty Python, dans un épisode lunaire où Samy doit trimbaler pendant une journée un groupe de retraités en visite au Parlement. Oui, parfaitement, ce type de tourisme existe.

« - Hé ? c’est à moi de parler… donc… heu… Ce n’est pas l’heure de lever la séance ? Non… » Copyright Jo Voets/France TV

Bien que se déroulant quasiment en intérieur entre bureaux, couloirs, cages d’escaliers, salles de réunions, commissions, cafétérias, toilettes et ascenseurs - les rares extérieurs se limitant aux entrées et sorties du bâtiment – Parlement est une enivrante et délicieusement absurde bouffée d’oxygène d’humour, portée par un casting qui s’en donne à cœur joie. Mais avec un tel niveau d’écriture, comment cela pouvait-il en être autrement ? Xavier Lacaille, avec sa bonne bouille de premier de la classe, campe un Samy entre naïveté et roublardise bien dissimulée, William Nadylam est un impénétrable et insaisissable responsable administratif ; quant à Christiane Paul, en conseillère politique allemande, outre son jeu un poil flippant, elle explose dans un monologue dont on ne dira pas plus.

Parlement, qui n’est pas sans rappeler la démarche d’écriture et format de Au service de la France (*), est l’agréable surprise de ces dernières semaines de confinement. Et comme les restaurants, bars et cinémas restent fermés, elle est encore à picorer en replay sans modération, en deux ou trois soirées. Et en espérant une saison 2.

(*) Au Service de la France est une série créée par Jean-François Halin, co-créateur des Guignols de l’Info et de Groland, diffusée par Arte en 2015 et 2018 (2 saisons). Elle met en scène des agents des services secrets sous de Gaulle, lors d’opérations hautement stupides, devant respecter paperasseries, tampons en tout genre et procédures administratives ubuesques. Également conseillée, accompagnée d’un Cinzano, d’une Suze ou d’un Gignolet (mais avec modération). Disponible sur Netflix, ici.