Paroles de Poilus Intégrale 14-18 - Collectif - la chronique BD

Une intégrale magnifique et incontournable de l’histoire et de la bande dessinée.

Résumé : Les lettres des poilus durant la Grande Guerre de 1914-1918 sont éditées ici avec des illustrations des plus grands dessinateurs contemporains, pour rendre hommage au courage, rappeler l’injustice, dénoncer l’horreur de ces hommes qui sont allés au bout de leur humanité.

Critique : Les lettres de Poilus sont en soi un document saisissant car elles ont traversé la guerre, la censure et le temps pour venir témoigner d’une période où l’humanité est parvenue à des sommets dans l’horreur de la guerre. Toutefois, ces textes ont, à mesure que le temps passait et s’écoulait, peut-être perdu en force, en vitalité, étudiés seulement en classe de 3ème par des élèves de moins en moins concernés par des batailles contre l’ancien ennemi allemand. Avec cet ouvrage imposant, d’un caractère artistique inouï, les paroles de Poilus acquièrent une force nouvelle, une actualité retrouvée, une portée inégalée. Si les musées avaient déjà rendu hommage, le monde de la bande dessinée s’est levé comme un seul homme, et cette intégrale compile donc les différents albums en une œuvre fascinante et intelligente. D’autant qu’avec le spécialiste Jean-Pierre Guéno à la baguette, les lettres sont accompagnées de notes expliquant le contexte, les habitudes, les écueils de l’époque, comme cette femme d’un fusillé demandant explication au ministre de la guerre Barthou, comme ces rappels historiques concernant la censure ou les marraines, les planqués et les premières lignes... Aussi, chaque ligne de cette œuvre s’inscrit dans le devoir de mémoire, montrant davantage les failles de la France comme état, ou encore les blessures humaines de ses français.

© Soleil / Collectif

Pour ce qui est du dessin, une pléiade de dessinateurs reconnus a donc participé à ce projet : Guarnido, Bajram, De Metter, Lepage, Lidwine, Parnotte, Mallié, Juan Gimenez... La liste est longue, et les styles sont d’autant plus différents qu’ils apportent chacun un écho bienvenu et semblent décrire une exposition sur le thème de la Grande Guerre. On a ainsi de l’onirisme, de l’horreur, un soupçon d’érotisme, de la honte et du pathétique dans des planches qui ont de la couleur, du noir et du blanc, du rouge du sang et du bleu de l’uniforme. Le fait de suivre souvent à la lettre, au mot près les différents écrits des poilus donne par ailleurs une certaine authenticité à ces dessins, rendant les moustaches réelles, les blessures visibles, les maux une dimension concrète. En effet, lorsque le dessin déborde ce cadre réaliste, rendant la guerre à travers une métaphore, mettant en scène des zombies, le lecteur est surpris, comme si ces hommes n’avaient pas eu le droit de rêver, d’halluciner ou de cauchemarder au milieu de ces affres.

© Soleil / Collectif

Florilège de styles graphiques et recueil de témoignages historiques, cette intégrale rassemble des documents de la Grande Guerre et des interprétations modernes de la part de dessinateurs chevronnés, pour un chef d’œuvre d’adaptation.