Pasteur et Koch : un duel de géants dans le monde des microbes

Critique : En pleine période épidémique, ce documentaire vient à point nommé, qui rappelle comment dans l’Europe de la fin du XIXème siècle, décimée par des pandémies redoutables, deux savants ont révolutionné l’approche des maladies infectieuses : Louis Pasteur et Robert Koch, l’un Français, l’autre Allemand, à une époque où les deux pays sont mortellement ennemis. Le premier, célèbre pour ses travaux sur la fermentation, commence à s’intéresser à ces micro-organismes qu’on appelle "microbes", invisibles à l’oeil nu, capable de transmettre des maladies. Le constat paraît banal aujourd’hui, mais à l’époque, elle est révolutionnaire. Le second, médecin de campagne, se questionne à son tour : Robert Koch s’intéresse à la maladie du charbon, qui décime des milliers de de bêtes à la fois dans tous les pays européens. Quand il a fini de consulter, il reprend ses travaux de recherche et commence à cultiver des bactéries pour en déterminer les caractéristiques. Des années plus tard, il découvrira le bacille tuberculeux, après des mois et des mois de recherche acharnée. Celui-ci portera son nom et contribuera à sa renommée mondiale.

A l’époque, la communauté scientifique se divise sur la dangerosité de ces micro-organismes vecteurs de maladies. Il y a dans l’air comme une querelle entre les anciens et les modernes.

La rivalité de Koch et de Pasteur, l’un validant finalement les théories de l’autre, dépasse le simple cadre scientifique pour devenir une querelle d’hommes, sur fond de rivalités nationalistes. Mais au-delà de cette confrontation, l’émulation entre ces deux chercheurs rendra service à l’humanité tout entière.

Si ce docu-fiction s’embarrasse de reconstitutions inutiles, avec des situations en carton-pâte, les commentaires, toujours pédagogiques, contribuent à vulgariser les découvertes fondamentales de ces deux grands savants, à partir d’expériences concrètes, très faciles à comprendre. Un film plaisant et instructif.