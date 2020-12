Peindre l’architecture durant la Renaissance (Chaire du Louvre) - Sabine Frommel - La critique

0 personne

Résumé : {La représentation de l’architecture dans les arts figuratifs (peinture, fresque, dessin, relief, marqueterie) demeure un sujet largement délaissé par les historiens de l’art. La réflexion à laquelle nous convie Sabine Frommel avec ce cycle de conférences, accompagné de cette publication éditée par Hazan dans la collection La Chaire du Louvre, s’étend de la dimension métaphorique des monuments, ruines et chantiers aux manières et aux styles avec lesquels l’architecture et l’espace sont évoqués et continuellement repensés. De cet horizon de presque quatre siècles se dégagent des continuités, des mutations et des renouveaux, révélant des influences fertiles entre les artistes et l’osmose entre les différents genres. Cette captivante exploration offre ainsi un accès singulier aux œuvres du musée et enrichit notre regard sur des productions majeures mais aussi moins connues de la Renaissance italienne. Avec La Chaire du Louvre, le musée du Louvre propose un rendez-vous annuel consacré à la recherche en archéologie, en histoire des arts et de la culture. Chaque année, un historien de renom présente à l’Auditorium une synthèse inédite sur un sujet original, qui permet des rapprochements transdisciplinaires entre des œuvres du monde entier. La Chaire du Louvre entend ainsi favoriser un moment de créativité et de transmission qui nourrisse une réflexion sur les œuvres d’art et leur signification dans les sociétés actuelles.}

Critique : Pendant que Bramante conçoit Saint Pierre de Rome en utilisant des thèmes hellénistiques, le peintre Raphaël peint pour le pape Jules II une série de fresques vantant la suprématie de la religion sur les philosophes antiques. Il les place dans un bâtiment, sous une coupole d’un style épuré et simple, en totale opposition avec le gothique et les élévations compliquées de l’art ogival du XIVème siècle. L’influence de ces ouvrages sera majeure sur le monde occidental, au point que nous nous y référons encore en les définissant comme un âge d’or, celle de l’heureuse et progressive sortie du monopole chrétien... Les descriptions savantes et détaillées de l’auteure ouvrent une série de subtilités incompatibles avec une catégorisation simple. S’il y a un fil principal, on trouve à sa lecture autant de cas particuliers que de peintres. Parfois, on peut identifier plus facilement des similitudes dans des copies de thèmes entre maîtres et élèves, entre mentors et admirateurs, mais guère plus. Dans cet ensemble, il faut rendre un hommage particulier au livre De pictura d’Alberti qui, en fixant les règles de la perspective, fit faire un bond aux projections et changea l’histoire des représentations des bâtis.

Cet ouvrage spécialisé n’a pas vocation à être directement pédagogique. On pourrait imaginer des illustrations insérant des textes et truffées de pastilles de commentaires, mais il n’est pas certain que le sujet ait vocation à être populaire. La présentation choisie qui sépare le discours des illustrations semble donc être pertinente, académique. Un lexique du vocabulaire architectural permet aux profanes de mieux comprendre les détails de cette étude pointue.

En quoi cet ouvrage intéresse-t-il directement nos vies, au-delà de l’information culturelle qu’elle nous apporte ?

Elle permet de stimuler la réflexion sur l’architecture des Temps modernes. Il semble de moins en mois merveilleux de voir en photographie une ville de gratte-ciels. Cette cité de carte postale, elle est, de préférence, brillante de mille leds dans la nuit, comme l’aveu de sa pesante laideur disproportionnée de jour. La performance technique s’amenuise au fur et à mesure des répliques internationales et aujourd’hui tout indique que ce modèle, reconduit mécaniquement, symbolisant notre réussite, est inhumain. A quoi voulons nous rêver pour l’avenir : de stations spatiales hors sol, de gratte-stratosphères ou d’un équilibre entre nature et architecture, comme le présentait la Renaissance ?

A voir et à lire pour ceux que l’architecture et ses représentations passionnent.

Collection : La Chaire du Louvre

Date de parution : 30/09/2020

Format :141 x 210 mm

272 pages

