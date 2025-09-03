Au-delà de Neptune – Gabriele Melegari – la chronique BD

Premier titre du label « Aux confins » créé par les Éditions Steinkis, ce récit de science-fiction prend de la hauteur pour confronter une astronaute à la solitude.

Résumé : Seule dans le navire spatial Ulysse, véritable bijou de technologie capable de projeter mentalement l’astronaute dans l’espace ou sur une planète à proximité, Léla est chargée d’une mission d’exploration spatiale d’une importance capitale, étant donné l’état désastreux de la planète Terre, ravagée par la surexploitation de l’environnement. Elle transmet à intervalles réguliers ses rapports à l’ordinateur central, sans jamais avoir de réponse. Pire, l’ordinateur censure tout ce qui a trait à ses sentiments ou à ses impressions. Si elle est déterminée à réussir, la solitude pèse sur Léla, qui ne reçoit plus non plus de message de celle qu’elle a laissé sur Terre…

Critique : Dessiné par l’italien Gabriele Melegari, dont c’est la première bande dessinée, Au-delà de Neptune ouvre joliment la collection « Aux confins » créé par Steinkis avec Wandrille aux commandes, pour publier de la bande dessinée de genre. Cet album qui s’inscrit des deux pieds dans la science-fiction est porté par un graphisme élégant qui séduira les amateurs du genre. En effet, le dessin fait la part belle aux représentations de l’espace sur de grandes cases et propose plusieurs allégories pour figurer l’immensité de l’univers et les sentiments de Léla. L’astuce du voyage par projection mentale permet à l’artiste de varier les sens, en représentant les voyages de Léla sur différentes exoplanètes, et de ne pas restreindre graphiquement l’album au vaisseau, représenté à travers des lignes géométriques qui brisent l’horizon du personnage.

© Gabriele Melegari / Steinkis

Comme son titre le laisse entendre, il est bien question de voyage dans Au-delà de Neptune. Toutefois, ce n’est pas tant le voyage en lui-même qui intéresse le récit que les motifs qui ont poussé Léla à quitter la Terre pendant 20 ans en abandonnant sa compagne. Est-ce uniquement pour trouver des solutions au dépérissement de la planète ? Ou bien est-ce pour assouvir une soif insatiable de voyage, alors que l’humanité est désormais coincée entre des murs, l’extérieur n’étant plus accessible en raison de la pollution ?

© Gabriele Melegari / Steinkis

Comme d’autres récits de science-fiction, Au-delà de Neptune conclut son récit par une métaphore graphique d’inspiration métaphysique. Comme tout bon récit du genre, il reste au lecteur de l’album des questionnements sur l’avenir de notre planète et notre rapport à l’au-delà, pris dans un sens littéral – au-delà de l’endroit où nous pouvons aller.