Gotlib. Œuvres Complètes. 1967 – Gotlib - la chronique BD

Gotlib dessine l’ensemble des pages de ce recueil, à l’exception de certains dessins de Gai-Luron réalisés par Henri Dufranne. Au scénario, on retrouve Gotlib et, pour les Dingodossiers, l’incontournable René Goscinny.

Résumé : Cette intégrale commence avec une longue introduction de Jean-Louis Gauthey qui explique le travail éditorial réalisé pour ce copieux volume. Puis, on rentre dans le dur avec les premières planches des {Dingodossiers} traitant de... l’art d’utiliser les restes !

Critique : Voilà donc la première bouchée d’un gâteau faramineux ! Le premier tome, consacré à l’année 1967, de l’intégrale BD de Marcel Gotlib. Il ne s’agit pas seulement de retrouver et rééditer les vieilles planches, il y a aussi eu un travail éditorial. Les Dingodossiers, par exemple, ne sont plus en noir et blanc, mais en bleu, noir et blanc. Les planches couleurs ont été retravaillées pour éliminer les défauts d’impression d’époque. Tout cela est expliqué dans le texte de présentation de Jean-Louis Gauthey, illustré par des dessins de Gotlib.

On rentre ensuite dans le vif du sujet, à savoir les Dingodossiers et Gai-Luron, les deux séries principales que Gotlib a menées durant cette année 1967, avec quelques extras, comme cette réunion de rédaction sur le choix des histoires de Noël et ce petit topo sur les champignons. Évidemment, on se rend compte que, bien avant les Rubriques-à-brac, tout le talent de Marcel Gotlib explose déjà dans ces pages. Les gesticulations folles de certains personnages s’opposent à l’inébranlable visage calme et tranquille de Gai-Luron.

Les scénarios n’hésitent pas à ajouter du texte et développer des quasi-monologues dans une simple case, ou laisser une grande part au narrateur, surtout dans les Dingodossiers où, en cette année 1967, Goscinny préside au scénario. C’est un réel plaisir de suivre tous ces personnages, ceux qui deviendront iconiques et ceux qui le sont déjà. Et bien sûr, on ne se lasse pas de l’humour de Gotlib, qui n’a pas encore pulvérisé les limites, mais qui flirte avec, en attendant le souffle de la libération de 1968.

© Gotlib / Fluide Glacial

L’alternance entre les planches couleur et celles en bichromie montrent que le graphisme de Gotlib fonctionne parfaitement quelque soit l’ambiance de couleur. Et deux univers complètement différents s’opposent, dont on pourrait presque croire qu’il s’agit de deux dessinateurs différents. En effet, comme on ne voit jamais d’humains dans Gai-Luron, ou très rarement, on ne repère pas immédiatement le travail des visages qui fait le liant avec les Dingodossiers (où l’on voit très peu de Gai-Luron, normal). Deux univers qui se côtoient, aux couleurs et à l’humour différents.

Mais ce qui est reconnaissable tout de suite, ce sont la précision des gestes des personnages, les déformations anatomiques, les expressions hilarantes, certaines tournures de langage dans les dialogues, tout est là. Rien n’échappe à Marcel Gotlib qui parvient à croquer l’essentiel de manière fine et à l’exagérer juste ce qu’il faut pour nous faire rire. Dès cette année 1967, le talent de Gotlib apparaît, son trait incroyablement délié, où tout lui semble possible et l’exploration d’un humour décalé.

Gotlib Œuvres Complètes 1967 revient sur la production artistique de Gotlib pendant cette année 1967, principalement pour les magazines Pilote et Vaillant !