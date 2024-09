Petite grande - Lauriane Chapeau, Violette Benilan - la chronique BD

Résumé : Lauriane adore l’école maternelle. Souhaitant apprendre à lire, écrire et compter, c’est fort motivée qu’elle entre à la « grande école ». Très vite, comme ses camarades, elle doit faire face à un instituteur violent et pédophile. À l’instar de toute sa classe, elle se tait. Trois ans plus tard, sa petite sœur réagit différemment et l’instituteur est arrêté. Mais Lauriane est loin d’en avoir fini avec les déflagrations découlant de ce qu’elle a vécu en CP.

Lauriane Chapeau - Violette Benilan / Glénat

Dès le début, le récit est bouillonnant, fort et sensible. La colère qui a habité Lauriane Chapeau est sans cesse palpable et elle paraît transmettre son rythme au récit. Elle est véhiculée également par le dessin en noir et blanc (manifestement réalisé au crayon à papier et à l’encre) volontiers rond, doux et tendre de Violette Benilan qui, par son décalage, fait ressortir, voire accentue les faits de violence et la difficulté à les nommer, puis à les raconter. Cette colère semble en revanche tempérée par le découpage et la mise en pages, variés, qui entremêlent les dynamiques de la bande dessinée et du livre illustré, de pleines pages pouvant être consacrées à du texte ou à un seul dessin.

S’il est difficile de ne pas être touché par le propos, comme par la sincérité manifeste qui irrigue ces pages, il est possible d’être parfois gêné par le traitement et par une sensation de manque d’agencement précis qui confère ici et là à l’œuvre un aspect quelque peu confus. Cela ne dure qu’un temps et plus l’autrice / narratrice avance dans son existence et dans le récit, plus ce dernier semble se faire davantage carré, sans perdre de son dynamisme.

Les textes de Lauriane Chapeau et de Violette Benilan qui ferment l’ouvrage nous apportent une précision qui n’est probablement pas un détail : elles ont toutes deux fréquenté la même école - mais pas dans la même classe - et se connaissent depuis l’enfance.

