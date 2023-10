Le Mystère Paul Cuvelier - Philippe Goddin et Isabelle Mergeay - critique

Résumé : L’ouvrage regroupe principalement les lettres que Paul Cuvelier, l’auteur des « Aventures de Corentin », a envoyées à l’amour de sa vie, Ta Huynh-Yen. Il y parle de ses sentiments et aussi de sa vision du métier d’artiste, de son travail pour le journal Tintin, de ses bonheurs et de ses déceptions.

Critique : C’est un curieux sentiment que l’on éprouve à la lecture de cet ouvrage. La découverte de toute cette correspondance nous dévoile les pensées intimes de Paul Cuvelier. Certes, nous comprenons bien mieux l’artiste et l’homme à la fin de ce recueil. Mais nous nous sentons un peu voyeurs, à la place de la personne qui lit discrètement des lettres qui ne lui sont pas destinées. Si les ayant-droits ont donné leur accord, cela ne nous empêche pas de nous poser la question de ce qu’aurait souhaité Paul Cuvelier, qui se livre ici avec beaucoup d’honnêteté, d’intimité, se fustige parfois énormément. Aurait-il aimé que ces confessions fussent accessibles à tout un chacun ?

Les lettres de cet épais volume sont de deux types : il y a d’abord quelques échanges formels, professionnels avec Hergé, la rédaction du Journal Tintin, ou encore René Harvent, un autre sculpteur. Puis on trouve à 90% des lettres d’amour envoyées à Ta Huyhn-Yen. C’est dans celles-ci que Cuvelier se dévoile le plus en tant qu’amoureux, mais aussi en tant qu’artiste, puisqu’il souhaite expliquer sa démarche à la femme de sa vie. Cette correspondance s’étale sur plus de quinze ans. Même si nous souhaitons en savoir davantage sur le créateur, la majorité de ces courriers parle de leur relation passionnée, des attentes de Paul, de ses espoirs. Lui vit en Belgique, Yen réside en France. Les deux se sont rencontrés, aimés, ont vécu une histoire à distance pendant toutes ces années, entrecoupées de semaines ou de week-ends passés ensemble, en France ou en Belgique. Ce qui explique la densité de cette correspondance.

Les échanges ne sont pas publiés dans leur intégralité, puisqu’aux envois de Cuvelier répondent quelques lettres de Yen, de sorte que le dialogue est tronqué et les propos de la femme aimée, évoqués par les mots de son destinataire, n’existent que dans le regard de Paul.

Cette correspondance suscite une impression étrange, car si le lien amoureux, la passion demeurent le fil conducteur de ces lettres, l’art n’y figure qu’en filigrane, ne constitue pas le sujet principal des échanges. Paul partage avec son adorée ses ambitions d’artiste mais, le plus clair du temps, il regrette l’absence de Yen, s’excuse de mal l’aimer, lui reproche aussi de ne pas assez l’aimer, accepte les hauts et les bas d’une passion amoureuse qui se terminera de manière difficile.

Paul Cuvelier est mort en 1978, près de sa famille, mais on sent le regret d’une histoire qui ne s’est pas concrétisée, semblant lui manquer. Là aussi, prudence, car les lettres se raréfient avec les dernières années et ne peuvent refléter qu’une partie de la pensée de l’homme.

Les derniers courriers de Ta Huyhn-Yen évoquent la rencontre de Cuvelier avec Philippe Goddin, qui a souhaité rendre hommage à son immense talent, méconnu du grand public.

A la fin de ce livre, nous comprenons mieux l’artiste doué et tourmenté qu’était Paul Cuvelier, mais nous nous sentons aussi comme des témoins involontaires d’une passion amoureuse forte, intime, intense, difficile qui ne nous regarde pas.

Le Mystère Paul Cuvelier regroupe l’ensemble des lettres de Paul Cuvelier à l’amour de sa vie, ainsi que quelques courriers professionnels. C’est aussi, au-delà d’une immersion indiscrète dans l’univers du créateur, l’occasion de découvrir sa vision de l’art et de son travail, en tant qu’auteur de BD.