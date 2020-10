Rita, sauvée des eaux - Sophie Legoubin Caupeil, Alice Charbin - chronique BD

Résumé : En vacances en Inde, le père de Sophie n’hésite pas une seconde lorsqu’il voit une jeune mariée indienne en train de se noyer sur une plage, devant leur hôtel. S’il sauve la vie de la jeune femme, il décède peu après. Trente ans plus tard, Sophie revient en Inde, sur les traces de ce disparu, pour rencontrer de nouveau celle qui a survécu...

Redécouvrir Mumbaï et ses habitants, s’ouvrir aux autres et se laisser aller, profiter de chaque instant et mieux se connaître, les premières pages de Rita, sauvée des eaux laissent transparaître un univers à la Mange, Prie, Aime assez naïf et optimiste.... Oh mais quelle erreur de s’arrêter à cette première impression !

Incroyable d’humilité et d’introspection, Sophie Legoubin Caupeil livre en vérité une leçon de vie authentique, aspirant à chaque parcelle d’humanité et dévoilant chaque petite faille ou faiblesse qui l’ont construite. S’appuyant sur ses proches, les vantant ou les protégeant tour à tour, elle dresse peu à peu le portrait d’une famille réelle, pleine de défauts et de qualités. Forcément, le récit du drame qui a eu lieu trente ans auparavant empiète sur l’enquête et les retrouvailles, même si le lecteur ne pourra qu’être attendri par ce mariage final plein d’émotions. Dans toutes ces petites choses, il y a une vitalité et une force insoupçonnées au début de l’ouvrage, qui semble se construire lui aussi au fil de l’histoire.

Sophie Legoubin Caupeil, Alice Charbin / Delcourt

Cette idée de construction est perceptible également dans le dessin, qui au premier abord se veut simpliste, avec par exemple des traits de bleu ponctués de cheveux colorés qui permettent de dissocier les protagonistes.... Mais très vite, le monde se colore, se courbe et s’étoffe, pour devenir ce que Mumbai est : une ruche pleine de vie et d’agitation. Et quand il faut recoller au passé, le dessin se floute, comme pour montrer l’hésitation du souvenir, le père n’est jamais mis sur un piédestal graphique, il est comme les autres, hésitant et beau à la fois. Cathartique, cet album l’est assurément, et Alice Charbin a réussi à faire de son dessin un élément marquant de cette dimension.

Sophie Legoubin Caupeil, Alice Charbin / Delcourt

D’un drame personnel, le duo a su faire un roman graphique plein de courage et résilience, une fresque qui pourrait apparaître mouillée par l’eau salée, les larmes des pleurs et de joie, mais une œuvre qui ouvre avant tout l’esprit et le cœur.