Photographie minimaliste - 50 techniques pour saisir la beauté en toute simplicité – Antony Zacharias - chronique livre

Résumé : « Photographie minimaliste - 50 techniques pour saisir la beauté en toute simplicité » explique les bases de la photographie minimaliste : recherche d’épure, de symbolique, de composition, et propose de nombreux conseils.

Critique : Antony Zacharias compose ce recueil en quatre parties. Chacune d’entre elles présente plusieurs techniques et précise comment les utiliser dans le cadre de la photographie minimaliste. Chacune de ces méthodes est décrite en une à deux pages, illustrées par une ou deux photos.

Cette organisation simple permet d’aborder des domaines aussi variés que le mystère, les formes géométriques, le mouvement, le monochrome, la tension ou encore la juxtaposition.

Il y a des recoupements et chaque technique peut renvoyer à d’autres, indiquées en note de bas de page.

Cela permet d’aborder la lecture de deux manières. On lit l’ouvrage de la première à la dernière page, ou alors, on commence, on tombe sur une note qui renvoie à une autre méthode, on saute directement à ce nouveau passage et ainsi de suite.

Antony Zacharias aborde chaque conseil de manière générale avant de parler de la photo illustrant la page. Le livre, trop court, ne permet pas forcément de rentrer dans l’analyse poussée des images, puisqu’elle n’est souvent abordée que du point de vue de la méthode traitée. Par exemple, la narration (ce que l’image fixe peut raconter à celui ou celle qui la regarde) est fréquemment évoquée, mais est rarement expliquée précisément par rapport aux photos présentées.

Un point important : ce recueil regorge de conseils vraiment intéressants pour prendre des photos, mais ce n’est pas pour autant un mode d’emploi et ce sera à vous de découvrir comment ouvrir le diaphragme, ralentir la vitesse d’obturation ou encore augmenter les ISO sur votre propre appareil.

Les explications claires donnent envie de sortir dans la rue avec son boitier et de s’essayer à quelques prises de vue. Ce qui est sans doute la plus belle réussite de cet ouvrage.

Brutalist Study IV (étude brutaliste IV), Antony Zacharias, 2018 Copyright Pyramyd 2025

Si les techniques sont nombreuses, les illustrations le sont également. À côté des photos d’Antony Zacharias, vous pourrez voir celles de Dorothea Lange, Horst P. Horst, Hiroshi Sugimoto et d’autres artistes qui ont joué sur le minimalisme pour réaliser des tirages magnifiques.

Un élément qui nous manque, c’est de savoir combien de temps nécessitent ces photos. Instantanés pris sur le vif, heures passées à regarder descendre le soleil jusqu’au moment idéal, agencement des voitures et des personnes qui passent pour atteindre la composition parfaite ? Car plus on avance, plus on a envie de savoir comment tout cela a été réalisé.

Et pour beaucoup, le mystère reste entier, nous laissant pantois devant des images magnifiques. Noir et blanc, colorées, contrastées, diffuses, symétriques, discordantes, en plans larges ou très serrés, ces photographies nous emmènent à chaque fois ailleurs. On tourne les pages et on reste fasciné par ces images qui apaisent, ou intriguent.

Photographie minimaliste - 50 techniques pour saisir la beauté en toute simplicité réunit une multitude de conseils pour mieux comprendre où porter notre attention quand on veut réaliser une photographie.