Piero Manzoni – Paolo Bacilieri – la chronique BD

Résumé : Piero Manzoni a fait de son œuvre, une manière de penser le monde, un art total, un principe de vie. Une vie trop courte, car il meurt à l’aube de ces trente ans. Cet album nous fait découvrir autant l’œuvre que l’homme, mais c’est plus qu’une biographique. C’est un parcours interrogateur et subjectif proposé par Paolo Bacilieri, l’auteur de cette bande dessinée. Aussi génial que son sujet, cet album nous plonge, nous lecteur, en pleine immersion dans les avant-gardes artistiques italiennes et européennes de l’après Seconde Guerre mondiale.

Critique : Nous entrons dans cet album par plus de quinze pages quasi-muettes. Seules les paroles d’une chanson italienne accompagnent la lecture. Se succèdent une série de paysages urbains, tantôt populaires, tantôt bourgeois. Et puis, le lecteur est invité à entrer dans un appartement privé, une chambre, où l’on découvre le cadavre gisant sur son lit de Piero Manzoni. Nous sommes le 7 février 1963. La suite ? Une succession de retours vers le passé. Ils dévoilent tour à tour la prime enfance de ce futur artiste naît dans une famille aristocratique, ses années de formation, puis ses débuts dans le milieu artistique italien et rapidement européen. À la fois provocatrice et avant-gardiste, le lecteur découvre au fil des pages l’œuvre de cet artiste qui n’est ni peintre, ni sculpteur, ni concepteur, ni auteur, mais tout ça à la fois !

Cet album pourrait se lire comme la géographie d’un devenir artiste. Il est aussi un parcours dans le microcosme d’avant-gardes artistiques qui se forme à Milan dans les années 1950-60. Une ville en pleine reconstruction, marquée par les séquelles de la guerre. « 353 pas », nous dit l’auteur, sépare deux lieux qui ont été essentiels à Piero Manzoni pour s’établir en tant qu’artiste : la résidence familiale et le bar milanais Giamaica.

Mais Piero Manzoni, n’est pas un sédentaire, une seconde géographie s’esquisse. Quand d’autres font le voyage en Italie, lui, parcourt l’Europe, et en particulier l’Europe du Nord. Il y rencontre des galeristes , des collectionneurs mais aussi des artistes qui font circuler son œuvre en dehors des frontières italiennes.

© Paolo Bacilieri / Sarbacane

L’œuvre de Piero Manzoni interroge les regards. Certains la considèrent comme provocatrice, conceptuelle ou bien encore vivante et géniale. En tous les cas, elle est clivante : on aime ou on déteste ! Elle n’en est pas moins éloquente, « curieux mélange d’idéalisme et d’inventivité libre » dixit un critique d’art de l’époque, Juan Eduardo Cirlot, cité dans les pages de cet album.

Cet album parlons-en, car c’est lui qui nous fait découvrir l’œuvre et l’homme. Paolo Bacilieri, son auteur est un dessinateur italien qui s’est notamment fait connaitre internationalement avec sa bande dessinée Fun, sur les mots croisés. Dans cette bande dessinée, il choisit encore un sujet historique et propose non pas une biographie - ou plutôt pas seulement - mais son propre regard sur la vie de Piero Manzoni. Avec son trait si caractéristique et parfaitement maitrisé, Paolo Bacilieri développe une narration qui embarque le lecteur dans sa propre appréhension de ce parcours d’artiste. La narration peut sembler, de prime abord, décousue mais elle s’éclaire dans la progression de lecture. Elle prend tout son sens et dans le chaos émerge la matière. Paolo Bacileiri s’appuie sur des sources diverses pour alimenter son récit. Ainsi, le lecteur découvre des reproductions dessinées de différentes réalisations de Piero Manzoni, mais aussi des citations de critiques et journalistes sur l’œuvre de l’artiste italien ou bien encore plusieurs extraits de correspondances où Piero Manzoni parle de son rapport à l’art et à la vie. Et puis, plus original, Paolo Bacilieri, intervient lui-même dans sa bande dessinée pour apporter son propre regard, comme à la page 142.

© Paolo Bacilieri / Sarbacane

L’ouvrage se termine, là où il a commencé, la mort de l’artiste. Piero Manzoni a vécu une vie brève.

Paolo Bacilieri donne au lecteur des clés pour venir par lui-même comprendre et interpréter ce parcours d’artiste. Avec talent, Paolo Bacilieri scrute la vie de Piero Manzoni et son devenir artiste. Il parvient à les restituer dans ce que fut l’Italie des années 1950-60, hantée par les fantômes du fascisme et à montrer quel terreau culturel tant populaire qu’artistique furent ces années d’après-guerre.

Remercions les Éditions Sarbacane de nous donner à découvrir cet album son auteur et saluons le travail de traduction menée par Aurélie Breuil et qui n’a pas dû être des plus faciles tant la matière et les références de cet album sont plurielles.