Pink Cadillac - la critique

Résumé : Tommy Novak (Clint Eastwood), qui travaille comme détective pour un prêteur sur gage, n’a pas son pareil pour retrouver des repris de justice qui n’ont pas remboursé leurs cautions. Sa nouvelle mission consiste à retrouver une jeune mère de famille, Lou Ann McGuinn (Bernadette Peters) qui vient de disparaître avec la Cadillac rose de son mari et un quart de million de dollars...en faux billets.

Critique : Buddy von Horn, cascadeur pour le cinéma, a tourné trois films, tous interprétés et produits par Clint Eastwood : Ça va cogner ("Any Which Way You Can") en 1980, L’inspecteur Harry est la dernière cible ("The Dead Pool") en 1988, et Pink Cadillac. Cette collaboration a engendré la réalisation d’œuvres plutôt mineures dans la carrière du célèbre acteur et réalisateur américain.

Pink Cadillac n’a même pas bénéficié d’une sortie cinéma sur les écrans français et ne sera découvert dans notre pays que lors de son exploitation en vidéo.

Pourtant, on s’amuse beaucoup avec ce long métrage sans prétention. Sur un fond traditionnel de road movie qui oblige un couple dissemblable à faire cause commune, le scénario s’ingénie à confronter les personnages à différentes déconvenues, concoctées pour le plaisir.

Lou Ann McGuinn, que joue Bernadette Peters, est une jeune maman, qui n’a pas froid aux yeux. Elle n’est pas spécialement impressionnée par le détective taiseux et solitaire, protagoniste de l’histoire. Une bande de néo-nazis emmenée par leur chef Alex (Michael Des Barres), qui tire sur des cibles en carton, serait juste ridicule si elle n’était pas dangereuse, capable de se servir d’un bébé comme monnaie d’échange. Clint Eastwood, quant à lui, nous gratifie d’un festival de situations inhabituelles dans sa filmographie : il chantonne volontiers, rit à gorge déployée, se déguise en bonimenteur à paillettes et à fausse moustache, et prodigue même quelques gestes de tendresse, dans un film qui n’a aucune autre vocation que de divertir.