Plus loin que l’hiver - Isabel Allende - critique

Résumé : Chilienne expatriée, Lucía porte toujours sur ses épaules le poids des épreuves passées mais un nouveau chapitre de sa vie débute lorsqu’elle s’installe à Brooklyn, professeure invitée à l’université de New-York. Son logeur et voisin, Richard, a lui aussi un lourd vécu qui l’a conduit à se refermer sur lui-même. Un après-midi, sous la neige, une jeune Guatémaltèque emboutit sa voiture et cet accident aura des conséquences irrémédiables sur la vie de ces trois héros...

Critique : Isabel Allende retourne au Chili, sa terre natale, le temps d’un roman. Elle passe alors par ce pays, mais aussi par le Guatemala et le Brésil, par le Canada et les États-Unis.

Plus loin que l’hiver repose sur une construction alternée où présent et passé se croisent pour donner de la profondeur aux trois protagonistes. Lucía, Richard et Evelyn. Les deux premiers ont la soixantaine, la troisième, à peine vingt ans. Lucía a quitté le Chili et sa dictature militaire, alors qu’elle n’était pas encore rentrée dans l’âge adulte et Evelyn vient tout juste de fuir le Guatemala et ses cartels, craignant la menace qu’ils faisaient peser sur sa famille. Richard, quant à lui, est un universitaire américain d’origine germano-portugaise, spécialiste de la politique brésilienne – pays où il a séjourné de longues années et qui a laissé une trace indélébile en lui… Chacun porte donc son passé comme une coquille sur son dos, accuse des pertes, des deuils, des disparitions et dissimule sa part de secrets. Si l’un vit dans la nostalgie et l’amertume, l’autre est parvenue à trouver la joie derrière toute chose, toute épreuve de sa vie, quand la dernière est paralysée par la peur inhérente à ses jeunes années. Ils se retrouvent tous trois un soir d’hiver, à Brooklyn, sous la neige, face à une situation périlleuse. Les personnalités de chacun se révéleront alors, exacerbées par le danger et par l’urgence. Ce qui promettait d’être un livre presque sentimental à en croire la couverture, un peu kitch, finira par flirter avec le thriller cotonneux et le drame politique...

La trame n’est pas toujours exempt d’approximations et semblera parfois hasardeuse, mais le récit finira par retrouver un certain équilibre. Le style foisonnant et très imagé de l’auteure chilienne lui sert de béquille pour évoquer une pléthore de sujets polémiques : bagage culturel, immigrations illégales, situation précaire des migrants aux États-Unis, cancer, deuil, amour mature, histoire politique… Plus loin que l’hiver aurait sans doute gagné à être épuré de quelques-uns de ces thèmes, durs, lourds, mais c’est malgré tout un beau roman sur les origines et la vie qui doit triompher de la mort, avant que cette dernière n’ait finalement le dernier mot…