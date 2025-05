Mission : Impossible – The Final Reckoning - Christopher McQuarrie - critique

Résumé : Nos vies sont la somme de nos choix. Tom Cruise est Ethan Hunt dans "Mission : Impossible – The Final Reckoning".

Critique : Rares sont les franchises au cinéma dont l’amorce même du générique génère un enthousiasme éclatant. On pense aux Stars Wars, aux James Bond et naturellement les Mission : Impossible qui s’ajoutent à la liste des films d’aventure soulevant les foules. Et pour cause, ce dernier volet est particulièrement réussi. On y retrouve toutes les angoisses de l’humanité à savoir l’émergence d’une guerre nucléaire mondialisée et la prise de pouvoir par une intelligence artificielle insensible au devenir du monde. Et au milieu de ces terribles présages, la bande dégourdie d’agents secrets avec le charismatique Ethan Hunt à sa tête accepte de relever le défi pour sauver l’univers.

© 2024 Paramount Pictures. Tous droits réservés.

Il est important de noter qu’il n’est pas utile d’avoir vu Le dernier opus pour se (re)mettre dans le bain de cette aventure qui ne manque pas de peps. Les réalisateurs posent dès le début le décor d’une entité numérique déclenchant une guerre totale et la présence d’un bon vrai méchant, Raphaël, qui veut utiliser cette menace pour modeler un monde à son image et imposer son pouvoir partout sur la planète. Pour le coup ici, rien de nouveau sous le soleil, le long-métrage empruntant les ressors habituels du film d’aventure dans un manichéisme primaire. Mais pourquoi se plaindrait-on ? Le long-métrage fonctionne furieusement, emportant avec lui même les spectateurs les plus réfractaires à ce type de récit.

Comme un symbole, à la tête du film et donc de l’équipe de casse-cou obsédés par le retour d’un ordre moral et la survie des milliards d’êtres humains, il y a Tom Cruise. L’acteur maquillé à souhait et sur-bodybuildé n’a pas pris une ride. Il est au top de sa forme, lui-même s’incarnant dans le pendant de l’Intelligence Artificielle, c’est-à-dire un homme augmenté. Il est capable de tout : nager dans des eaux polaires, se noyer et se réveiller, s’accrocher à un avion et en prendre les commandes, bref tout ce que les survitaminés peuvent réussir sur un écran de cinéma. Les décors, les vues rajoutent au vertige d’une aventure, qui, il faut le dire, tient son spectateur d’un bout à l’autre.

Dans ce type d’histoire, on a toujours peur de perdre le fil. En effet, les scénaristes s’amusent à noyer l’attention du spectateur dans une série de détails, d’autant que le film reprend en chœur tous les sept derniers épisodes. Mais comme tout film formidablement écrit, on finit par tout saisir sans être capable d’ailleurs de reprendre toutes les astuces qui traversent la narration. Le rythme, les trouvailles, les rebondissements scénaristiques sont autant de plaisir pour le spectateur qui s’oublie pour rentrer avec les personnages dans cette fiction autant fantastique que visionnaire. Les dialogues sont suffisants pour laisser place à ce qu’attendent les spectateurs, à savoir du rythme, du rythme et encore du rythme.

Les acteurs autour de Tom Cruise ne déméritent absolument pas. Ils participent à cette palpitante aventure qui passe par la capitale anglaise, un bunker en Afrique du Sud et surtout les grandes plaines désertiques et glacées du pôle Nord. Toute la série a l’habitude de faire voyager les spectateurs dans tous les recoins du monde, à l’instar des James Bond] où personne ne se pose la question de savoir où les protagonistes trouvent autant d’argent pour ces missions. Mais le réalisme n’est pas de mise ici, même si en aucun cas la vraisemblance n’est atteinte, ce qui est tout à fait remarquable.

À quelques encablures de l’été, Mission : Impossible : The final rRckoning apparaît comme l’un des meilleurs remèdes pour tromper l’ennui ou le cas échéant les journées pluvieuses. Toujours est-il que ce type de film fait la démonstration d’un progrès incroyable dans les effets spéciaux, l’usage des images de synthèse et les cascades en tout genre. Voilà une œuvre réjouissante, joyeuse, conçue simplement pour le plaisir du spectateur.