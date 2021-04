Police Academy 2 : au boulot ! - la critique du film

0 personne

Résumé : Nettoyer le quartier le plus mal famé du monde quand on est les plus mauvais policiers de la terre : où est le problème ? Carey, allergique à l’uniforme et à la discipline, sait se montrer courageux et va assumer cette mission suicide avec toute sa bande de flics incapables...

Critique : Mis sur pied très rapidement, le deuxième volet de la franchise Police Academy cherchait surtout à capitaliser sur le succès du film signé Hugh Wilson (81M$ rien qu’aux Etats-Unis pour une mise de départ de 4,5M$). En France, il ne faudra pas patienter bien longtemps pour retrouver nos trublions en uniforme sur les écrans puisque seulement dix mois séparent la sortie des deux longs métrages.

Cette fois, les apprentis flics quittent l’académie de police pour une première expérience au commissariat. Toujours emmené par le fringuant et farceur Mahoney (Steve Guttenberg), ils vont devoir nettoyer le quartier d’une bande de punks fauteurs de troubles. Une nouvelle expérience qui va encore une fois leur permettre de s’illustrer par une incompétence à laquelle va s’associer une bon paquet de gags et situations potaches. Certes, c’est un tout petit peu moins drôle que la première fois, filmé plus platement, mais cet humour absurde, diffusé par des personnages qu’on prend plaisir à retrouver, continue à se montrer payant (on remarquera qu’il est moins porté sur l’entrejambe et les délires d’ados en rut).

Cette suite va également introduire plusieurs nouveaux seconds rôles, dont certains deviendront des éléments récurrents de la franchise. Parmi eux, citons Zed le punk à la voix stridente, Sweetchuck, petit homme poissard à lunette, le gros dégoûtant Vinnie Schtulman, sans oublier le lieutenant Mauser, un comploteur adepte du bâton dans les roues (il s’agit d’ailleurs d’une copie pure et simple du capitaine Harris du premier volet). Des efforts un peu vains car ces derniers ne réussiront jamais à remplacer nos anciens bleus brouillons sortis fraîchement de l’académie (Michael Winslow et David Graf en tête).

À l’arrivée, Police Academy 2 : au boulot ! se présente comme le dernier film de la franchise encore un tant soit peu recommandable avant la grosse dégringolade qui se prolongera jusqu’à un septième et ultime volet affligeant à Moscou...

Au niveau des entrées, ce fut le troisième plus gros carton de la série en France, après, évidemment, le premier numéro (1.631.000) et l’opus 3 du même réalisateur qui rameuta 1.244.000 gendarmes. Police Academy 2 : au boulot ! fut un beau carton à 1.208.000 estivants.

