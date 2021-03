Polly et les trois chiens - Adèle Verlinden - Chronique de l’album jeunesse

Résumé : Au pays de Canidies, chaque humain possède un chien qui est bien plus qu’un animal de compagnie, un fidèle compagnon. Ce monde vivait en harmonie jusqu’à ce qu’un matin, cette quiétude soit rompue par la disparition subite des canidés. La princesse Poly part alors à la recherche de Waikiki, son fidèle corgi, et mettra tout en œuvre pour délivrer les chiens retenus prisonniers par la monstresse Salmonella.

Critique : Polly et les trois chiens est une adaptation très libre d’un conte méconnu d’Andersen, paru initialement avec La princesse au petit pois. De cette histoire originelle, Adèle Verlinden ne garde qu’une partie de l’intrigue, pour repenser tout le contexte et le développement narratif. Elle propose donc davantage une œuvre originale qu’une modernisation du récit, et invente notamment tout ce qui concerne le monde où règne une connivence originale entre les hommes et les chiens. Elle développe un univers dépaysant et fantastique qui nous transporte immédiatement dans le merveilleux des contes. Le scénario est riche en rebondissements et emprunte des chemins de traverse, inattendus, dont les détours participent à la féérie du récit. Cependant, les codes de la fable sont bien respectés et le dénouement aura lieu grâce à la participation de chacun, dans un mouvement commun du bien contre le mal.

Adèle Verlinden - Les fourmis rouges

En plus de cette générosité narrative, Adèle Verlinden élabore des doubles plages qui flamboient. Les détails foisonnent et ponctuent les planches d’une énergie singulière : on prend un grand plaisir à parcourir ces images, à les observer attentivement sans jamais parvenir à les épuiser. Les nombreuses variations d’échelles et de plans dynamisent l’énonciation et chaque nouvelle scène détonne par rapport à la précédente : les images aspirent ainsi le regard autant qu’elles incitent à passer à la suite, car le regard désire se perdre dans les subtilités de la peinture, autant qu’il souhaite découvrir les merveilles que réserve la suivante. La dessinatrice déploie un style graphique qui oscille entre la simplicité et la sophistication, entre la naïveté graphique et la maîtrise picturale. En effet, si certains personnages ou détails semblent réalisés rapidement, ou accusent une forme de minimalisme, c’est aussi, et surtout, par ces simplifications que se communique le plaisir de raconter par l’image, un plaisir palpable dans chaque recoin de chaque composition. La finesse des gammes chromatiques nous transporte dans des ambiances fabuleuses et fantastiques. Adèle Verlinden réinvente ainsi de véritables scènes emblématiques de la littérature jeunesse en y apportant la richesse de sa personnalité graphique : le meilleur exemple en est la traversée de l’effrayante forêt des Bois-Maudits-du-Bout-de-la-Nuit. Pour cette image, elle emploie un nuancier d’une grande finesse composé entre autres de violets électriques, de bleus envoûtants et de verts bouteille crépusculaires. Ces compositions sont de purs bonheurs pour les yeux qui y cherchent des objets amusants autant que des teintes séduisantes.

Adèle Verlinden - Les fourmis rouges

Polly et les trois chiens est un très bel album d’une illustratrice qui confirme l’étendue de son talent et dont on attend avec intérêt chaque nouvelle publication.