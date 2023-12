Pour ton mariage - Oury Milhstein - critique

Résumé : En épousant la fille d’Enrico Macias, je ne me doutais pas que trente ans plus tard je lui en voudrais encore d’avoir transformé nos noces en show démesuré. En revoyant le film du mariage, je réalise que c’est vraiment là que j’ai commencé à « fonder une famille » : deux fils, une séparation, trois filles, une autre séparation, un deuil. Sur la tombe de mon psy, je tente une sorte d’inventaire. Que nous ont légué́ nos pères et nos mères ? Et moi, que vais- je laisser à mes enfants ?

Critique : Difficile de ranger dans une catégorie précise ce film original et surprenant. Estampillé documentaire, il tient souvent de la comédie, quelquefois du drame, mais jamais de la fiction tant la sincérité perle à tous les plans. Il relate tout simplement le parcours d’un homme qui, l’âge venant, s’interroge sans faux-semblants, sur ce qu’a été sa vie.

Copyright Iliade Films/Eagles Team Entertainement

Si son nom n’est pas connu du grand public, voilà pourtant quatre décennies qu’Oury Milshtein hante l’univers cinématographique. Régisseur, assistant mise en scène, directeur de production et enfin producteur, il s’est quelquefois essayé à la réalisation sans jamais terminer ses films. Cause ou conséquence de ses multiples névroses qui l’on conduit à consulter un psy pendant de nombreuses années. Son praticien l’ayant récemment quitté pour l’éternité, il continue néanmoins à lui rendre visite au cimetière, histoire de ne pas rompre le dialogue tout en économisant les honoraires. Car s’il a reçu de ses parents venus d’ailleurs une histoire et un nom, il a cherché en vain leur reconnaissance et plus particulièrement auprès de sa mère qu’il décrit comme une femme amère, dont il a cependant toujours pris soin. Sa mort récente laisse désormais toute la place à cet amour absolu et compensatoire qu’il voue à la famille nombreuse (deux femmes et cinq enfants, dont une fille emportée par la maladie à l’âge de quatorze ans) et soudée qu’il a construite et qui représente sa plus belle victoire sur une vie composée de rendez-vous ratés et de deuils, d’amour et de solidarité.

Copyright Iliade Films/Eagles Team Entertainement

Assurément, le jeune Oury a dû batailler pour se tailler une place au soleil. Après avoir souffert de l’incommunicabilité avec ses parents, tâtonné parmi les divers métiers du cinéma, voilà qu’il tombe amoureux de Jocya Ghrenassia, qui n’est autre que la fille d’Enrico Macias. Le chanteur, aussi volubile qu’attachant, aura tôt fait de lui voler la vedette le jour de l’union avec sa progéniture adorée. Autour de la résurrection de ce film de mariage pas banal, déclinée en trois actes ou plutôt trois repas, se rassemblent entre malice et mélancolie, impudeur et spontanéité, toutes les particularités de cette famille tendrement recomposée ainsi que toutes les marques de son humanité. Si, malgré la réticence de quelques-uns des membres les plus jeunes, Oury Milshtein nous invite à partager son intimité, il ne place jamais le spectateur en situation de voyeurisme grâce à l’authenticité des personnages qui, sans fard, nous livrent l’exacte réflexion que la situation leur inspire. Et si ces propos nous touchent tant, c’est qu’ils font écho, sans tricherie, à nos propres désirs, nos propres regrets, nos propres victoires, nos propres craintes, et constituent une vraie ode à l’amour et à la vie, au-delà des souffrances et des mauvais coups du sort qu’elle nous inflige.

Copyright Iliade Films/Eagles Team Entertainement

Le film brasse une multitude de thèmes, de l’attachement tribal à celles qui sont parties trop tôt, au rapport à une judéité plus culturelle que religieuse, du déficit d’amour au besoin de transmission, sans jamais se complaire dans la dramatisation. À coup sûr, cette séance de cinéma vaudra bien quelques séances sur le divan !