Profession : acteur·trice

Copyright Rudy Waks/Canal+

Critique : Dans son écrin qui demeure minimaliste (un fond noir, une grande table), l’émission Profession convie à nouveau des comédiennes et des comédiens, afin d’évoquer leur métier. Antoine de Caunes officie en tant que présentateur suffisamment fin et discret pour relancer la conversation et veiller à la répartition égale d’une parole qui circule facilement entre les six artistes, à la fois prolixes et à l’écoute. Tour à tour, Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste, Pierre Niney, Karin Viard et Roschdy Zem livrent des anecdotes parfois croustillantes sur leurs souvenirs de casting, des points de vue plus analytiques sur leur profession, parlent du rapport à leur propre corps, de leurs angoisses aussi. La dernière partie de l’émission permet à chaque invité-e d’illustrer sa conception du cinéma, à travers un extrait de film. Les choix opérés s’avèrent à la fois intéressants et éclectiques, de Short Cuts à Elephant Man, en passant par The Truman Show ou West Side Story.

Au-delà des discours élogieux sur Sean Penn, John Hurt ou Al Pacino, des préférences s’expriment qui reflètent les personnalités de chacun-e : on ne s’étonne pas qu’Adèle Exarchopoulos ait choisi un passage d’Urgences, le documentaire de Raymond Depardon, et on aime beaucoup ce qu’elle en dit.

On mentionnera aussi les propos de Karin Viard sur Julianne Moore, qui font écho à sa recherche de vérité dans l’interprétation ("comment arriver à faire croire que tu es parfaitement seul-e ?").

Cet échange permet à tous les participants de s’extraire d’un discours formaté, pour dessiner les contours d’une passion qu’on sent chevillée à chacun de leur propos.