Psycho-Investigateur . La genèse - Erwan Courbier, Benoit Dahan - chronique BD

Résumé : Suite à la disparition de son épouse, Simon Radius psychologue découvre qu’il peut naviguer dans les souvenirs des gens pour y résoudre leurs problèmes mentaux. Mettant ses talents au service de la police, il participe alors aux enquêtes criminelles, démasquant les menteurs pathologiques et confirmant les alibis des innocents.

Psycho-Investigateur suit l’histoire de Simon Radius, psychologue au curieux talent, celui de plonger dans les souvenirs de ses patients. Consultant pour le Capitaine Sandra Brody et le Lieutenant Padovani, il aide ces derniers à démêler les intrigues de leurs enquêtes criminelles. L’ouvrage contient trois histoires, trois enquêtes qui voient Simon Radius mener les interrogatoires de témoins ou dangereux criminels. Sa méthode consiste à plonger la personne dans une semi-transe ou dans un état de suggestion puis à explorer la mémoire, représentée comme une spirale de portes mnémoniques, où chaque souvenir est accessible en le traversant. Simon peut ainsi assister à la scène vécue par le témoin, mais aussi "déchirer" un souvenir créé de toute pièce par les criminels ou encore mener un combat contre l’alter ego malveillant du schizophrène. Les symptômes des pathologies sont d’ailleurs illustrées avec beaucoup de détails, transformant ainsi la perception qu’ont les divers personnages de leur réalité. La paranoïaque s’imaginant chaque individu comme des démons et le schizophrène se prenant pour un personnage de Perrault.

Erwan Courbier, Benoit Dahan / Petit à Petit

En parallèle des enquêtes, on assiste également à celle plus personnelle de Simon Radius. Sa femme ayant disparue, il utilise ses capacités pour explorer ses souvenirs et trouver où sa femme est partie. Sa quête le mènera à créer des alliances dangereuses et à découvrir les secrets cachés de son épouse.

Pour les illustrations, les auteurs ont travaillé sur deux types de mise en page. Les scènes du quotidien et le récit lui-même reprennent les codes du découpage visuel de la BD Franco-Belge agrémenté parfois d’une très jolie décoration de page, s’adaptant au contexte de la narration. Et lorsque Simon met à profit son don, alors l’agencement et le découpage visuel prennent un autre genre. Le psychologue va alors pouvoir sauter d’une case à l’autre, plongeant, déchirant ou nettoyant des planches entières et devenant acteur de la mise en page de la bande dessinée. Les formes des cases vont elles aussi s’adapter aux souvenirs visités, ainsi certaines vignettes sont dessinées au sein de maillons de chaînes ou encore dans la forme d’une clé, rendant encore plus visuel les escapades de Simon dans les souvenirs d’autrui.

Psycho-investigateur est une très belle bande dessinée nous plongeant dans la représentation du quotidien d’un psychologue. Certains obstacles sont ainsi abordés avec justesse, notamment le mépris de ses confrères à l’égard de ses méthodes ou le danger de l’hypnose et des états avancés de suggestion lorsque celles-ci sont pratiqués par des personnes mal intentionnées. Simon Radius se trouve être un personnage attachant et humain, prenant parfois des risques pour découvrir la vérité mais, jamais au dépens des victimes ou des criminels.