Putain de vies ! Itinéraires de travailleuses du sexe – Muriel Douru – la chronique BD

Résumé : En un recueil de portraits de neuf femmes et d’un homme, cet album fait découvrir, sans misérabilisme ou voyeurisme le parcours, les raisons, parfois les choix qui ont conduits ces femmes et cet homme à devenir des travailleuses et travailleur du sexe. Il témoigne aussi de leurs désirs et leurs aspirations et des discriminations et violence qu’il et elles ont dû subir.

Critique : L’autrice Muriel Douru a construit cet album à partir de témoignages qu’elle a recueilli en participant à des maraudes menées par Médecins du monde et l’association Paloma. Comme dans son ouvrage, Sortir de l’ombre (2024), sur les femmes détenues, déjà réalisé en collaboration avec Médecins du monde et édité par La Boîte à Bulles, l’autrice vient éclairer une facette de notre société qui est bien souvent sujette à ignorance voire dénigrement ou déconsidération.

Putain-de-vie_Illu1 La Boîte à bulles

En donnant la parole aux concernés, cette bande dessinée offre au lecteur la possibilité de faire entendre points de vue situés et permet de dépasser les représentations souvent véhiculées sur les travailleuses et travailleurs du sexe. La préface d’Ovidie, actrice pornographique passé derrière la caméra et devenu aujourd’hui journaliste et autrice, permet d’ailleurs d’expliciter clairement les enjeux politiques de cette expression « travailleuses et travailleurs du sexe » . Elle a été forgée pour penser ensemble les activités des personnes travaillant dans le milieu de la prostitution comme celle des hommes et femmes participant à l’économie de la pornographie cinématographique. Elle permet aussi de ne pas séparer les réalités de l’exercice de ces activités qui s’exercent autant dans la rue qu’à domicile, derrière les caméras d’une équipe ou face à une webcam dans un espace privé. Le numérique ayant fait émerger des nouvelles pratiques qui ne sont pas non plus sans danger pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Cette expression ne cherche pas seulement à se faire générique, elle se veut aussi militante : Réunir la diversité des pratiques des travailleurs et travailleuses du sexe pour mieux défendre leurs droits.

Putain-de-vie_Illu2 La Boîte à bulles

Dans cette bande dessinée, nous rencontrons des parcours de vie fort différenciés. Ils éclairent les raisons qui conduisent des personnes qui s’orientent ou sont orientées vers le travail du sexe. Parmi elles, il y a Candice, une jeune femme nigériane qui décide sous la contrainte de quitter son pays natal pour payer une dette de famille et qui après un long exil, à la merci des passeurs, se retrouve en France embrigadée dans un réseau de prostitution. Il y a aussi aussi le parcours de vie d’Emmy, une petite fille équatorienne née dans un corps qui ne lui convient pas et qui décide de rejoindre l’Europe pour fuir les jugements d’une partie de sa famille et gagner suffisamment d’argent afin de payer les frais de son opération de changement de sexe. On lui a dit que les personnes transgenres pouvaient en Europe bien gagner leur vie en acceptant de se prostituer alors elle tente sa chance. Il y a encore le parcours librement consenti de Lauriane qui fait le choix de devenir escort girl ou celui complètement subie de Mei qui est partie de Chine pour tenter de gagner mieux sa vie en Europe et se retrouve à faire les trottoirs de Belleville. Si tous les itinéraires sont différents, ils portent tous en commun, une force… celle du courage de ces femmes et cet homme d’exercer un travail largement dénigré, dangereux et si mal protégé par les autorités publiques françaises.

La postface du livre nous donne à découvrir les combats de l’ONG Médecin du Monde et de l’association Paloma qui, avec d’autres, viennent apporter soutien à ces femmes et à ces hommes qui font partie de notre société et qu’il convient de ne pas de discriminer mais au contraire de soutenir. Un livre militant.