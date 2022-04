Qui à part nous - Jonás Trueba - critique

Résumé : Pendant cinq ans, le réalisateur Jonás Trueba suit un groupe d’adolescents madrilènes et les transformations qui rythment leur passage à l’âge adulte. Portait générationnel multiforme, le film est une question collective adressée à nous tous : qui sommes-nous, qui voulons-nous être ?

Critique : Le film s’ouvre sur un écran d’ordinateur où des visages juvéniles apparaissent. Cinq ans ont passé et le film de Jonás Trueba est enfin terminé. Le cinéaste prévient : le documentaire dure presque trois heures trente. Toute une vie, diraient certains. Mais il a prévu des pauses au milieu de ces récits multiples où les jeunes parlent d’eux, d’amitié, d’école, d’amour, de sexualité, de drogue : bref de tout ce qui fait la matière vivante de ces adolescents si contemporains.

Copyright Arizona Distribution

Qui à part nous est une aventure anthropologique et imaginaire à la fois. La caméra de Jonás Trueba ressemble à la figure d’un sociologue qui se serait immiscé dans le quotidien contemporain de ces filles et garçons. L’objectif de la caméra les poursuit tout le temps. Et pourtant, ils ont fini par l’oublier et s’adonnent en confiance à leurs identités multiples et en construction. Le documentaire a de précieux et de surprenant qu’il est aussi une mise en fiction du quotidien de ces jeunes qui réécrivent leurs existences sous l’œil du metteur en scène. Le récit est ponctué d’écriteaux où un titre, souvent énigmatique, introduit les portraits d’ados qui s’expriment. Les adultes sont rares dans cette photographie sociale dense qui parle autant de jeunesse que choix de vie et de destins personnels. En quelque sorte, le réalisateur réécrit nos propres adolescences à travers le regard de ces mômes attachants.

Copyright Arizona Distribution

Sont-ils comédiens ? Sont-ils les personnages réels de leur propre aventure personnelle ? Jonás Trueba joue sur l’ambiguïté. Le film devient alors un immense roman social où l’on apprend autant de la jeunesse moderne que du monde dont le spectateur est l’acteur principal. D’ailleurs, les récits s’accompagnent souvent de phrases récitées par un protagoniste, comme s’il s’agissait d’un véritable livre dont les pages défileraient en même temps que le film. Le réalisateur opte pour un montage fluide, une lumière pâle, donnant à la photographie une dimension hautement réaliste. Les personnages sont beaux, inscrits dans des paysages urbains ou champêtres d’une très grande simplicité.

Copyright Arizona Distribution

La difficulté du film demeure la longueur. Pourtant, dans Qui à part nous, le réalisateur invite le spectateur a goûter son ennui. L’apparente désinvolture du propos, la juxtaposition de scènes a priori hétéroclites, le bazar de la narration racontent le monde dans sa diversité. Le documentariste s’attache à offrir des paroles vraies, des visages qui ne mentent pas et doivent s’engager dans le futur. Le film dresse toutes les facettes possibles de la vie. Mais il ne succombe pas à la tentation du désenchantement si souvent montrée au cinéma quand il s’agit de parler de jeunesse. On finit par se laisser porter par cette petite musique d’amour, de joies, tristesses, dureté et douceur, semblable aux rythmes sourds qui scandent les différents récits.

Copyright Arizona Distribution

Puis le film aborde la politique, la solitude. Le temps de la Covid paraît, arrêtant les récits d’amour et de vie de ces jeunes gens, les clouant derrière l’écran de leurs ordinateurs. Et étrangement, malgré soi, le miracle de l’émerveillement survient.