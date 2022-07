Qui a tué Rose ? - Claire Allan - critique du livre

Résumé : Rose a tout pour être heureuse. Elle vit dans une très belle maison avec son mari Cian Grahame, un célèbre écrivain, et leur petit garçon de vingt mois, Jack. Puis, l’impensable arrive. Alors qu’elle sort d’un centre commercial, un véhicule la percute de plein fouet. Elle a le réflexe de pousser à temps le landau de son fils. Elle meurt sur le coup. Emily d’Arcy qui la précède en sortant du magasin, a vu toute la scène. Choquée par cet accident, elle va très vite surmonter ce drame pour s’emparer de la vie bien rangée de Rose, d’abord en prenant sa place dans le cabinet dentaire où elle était assistante, puis en convoitant son mari. Un jeu malsain qui n’a pas fini de tenir le lecteur en haleine.

Critique : Claire Allan nous fait plaisir avec ce thriller psychologique hors du commun. Tous les ingrédients d’un bon polar sont en effet réunis. Nous sommes face à deux affaires à élucider. La première porte sur la mort de Rose et son caractère supposément accidentel. La seconde concerne le décès étrange, peu de temps après, de Mac Laid, le jeune conducteur de dix-neuf ans qui l’a renversée. L’auteur mène les intrigues d’une façon peu banale, en se glissant tout à tour dans la peau d’Emily, puis celle de Rose. L’émotion est intense et l’atmosphère très pesante. Chapitre après chapitre, le lecteur frôle la schizophrénie.

Tout oppose ces deux personnages. Emily enchaîne les échecs et se réfugie dans l’alcool. Sa vie amoureuse avec son ancien compagnon Ben a été un désastre. Côté professionnel, elle se contente d’un job purement alimentaire dans un centre d’appel. Sa seule amie, Maud, est partie aux États-Unis. Pour autant, il est assez difficile de faire preuve d’empathie à son égard, surtout quand elle décide de copier la vie d’une femme qui vient juste de mourir, en lorgnant à la fois sur son emploi et son époux. La psychologie torturée d’Emily a le don de faire frissonner. A travers sa folie, Claire Allan dénonce le danger des réseaux sociaux, lesquels lui ont permis de s’immiscer dans l’existence si parfaite de Rose.

Cette dernière est tout l’opposé d’Emily. C’est une femme heureuse, elle a toujours travaillé pour subvenir aux besoins du ménage, bien avant que son mari ne devienne célèbre. Toutefois, derrière ce profil "idéal", le lecteur va progressivement découvrir que la vie de Rose n’était peut-être pas aussi belle qu’elle ne le laissait paraître. Et cette réalité risque de faire regretter l’empressement avec lequel Emily s’est employée à séduire un homme dont elle ne sait finalement pas grand-chose.

Ce roman nous questionne sur tout ce que nous publions et mettons en ligne, ces informations de notre quotidien laissées accessibles à tous, nous rendant vulnérables. Combien de curieux, de voyeurs et de pervers qui parcourent et subliment chaque jour la vie des autres, en s’appropriant les milliers de photos et de posts non protégés ? Cependant, les apparences peuvent être parfois trompeuses, certains internautes alimentant le profil imaginaire et public d’un parcours fantasmé qui, en réalité, n’est pas vraiment le leur.

Si l’on excepte une petite erreur sans grande importance dans la numérotation des chapitres, Qui a tué Rose ?, le deuxième polar de Claire Allan, est une belle surprise et une vraie réussite, une histoire particulièrement prenante, pleine de suspense et de rebondissements qui, jusqu’à son dénouement, va perturber nos repères et malmener nos certitudes. A lire sans modération !