Qui chante là-bas ? - Slobodan Sijan - critique + test DVD

Résumé : Yougoslavie, avril 1941. Un équipage rocambolesque attend l’arrivée d’un car brinquebalant qui doit les emmener à Belgrade. Menée par un contrôleur irascible et son fils, chauffeur totalement incontrôlable, la petite troupe s’embarque dans un voyage loufoque accueillant au passage un couple de jeunes mariés. Mais rien ne se passe vraiment comme prévu…

Critique : Le récit, en forme de road movie, suit les aventures tragico-burlesques des passagers d’un vieux bus qui roule encore comme par miracle. Le propriétaire du véhicule observe un règlement strict jusqu’à l’absurde, pendant que son fils, un peu simplet, conduit l’engin.

Le groupe, qui veut se rendre à Belgrade, représente un échantillonnage de la société yougoslave de l’époque : un couple de jeunes mariés mal assorti, un notable raciste et adepte de l’ordre, un vieux râleur qui va rejoindre son fils militaire, un tuberculeux qui tousse, repoussé de tous, un chanteur de charme tiré à quatre épingles, un chasseur maladroit et stupide et une vieille dame silencieuse. Ils seront même rejoints par un pope qui vient de célébrer un enterrement. Le bus traverse une lande désolée et poussiéreuse. Le déplacement est ponctué de péripéties qui vont considérablement retarder le voyage. Les événements vécus par la petite troupe vont révéler les caractères des uns et des autres : mesquineries, jalousies, tricheries, racisme envers les Tsiganes, indifférence aux autres ou encore lâcheté collective. Plusieurs incidents ou événements tiennent du burlesque et de l’absurde : un agriculteur qui a labouré le chemin public fait payer une taxe de son cru à qui veut passer, le propriétaire du bus impose un arrêt prolongé pour vendre son alcool et sa viande de porc achetée au marché noir, les hommes vont se révéler de véritables voyeurs maladroits, quand le couple de jeunes mariés va s’isoler dans la forêt.

Ce film, caricatural et loufoque, qui est la première œuvre réussie de Slobodan Sijan, révèle un style que développera peu de temps après, et avec le succès que l’on connaît, son compatriote Emir Kusturica.

Le test DVD

Le DVD

Malavida propose en édition limitée ce film qui rejoint une série Collector composée de films rares provenant d’Europe de l’Est.

Qui chante là-bas ?, bien que présenté au festival de Cannes 1981 dans la section Un Certain Regard, n’a eu qu’une distribution partielle et limitée en France à cette époque.

C’est encore ce festival qui lui donna une seconde chance en le programmant à Cannes Classics en 2020. Il bénéficia d’une nouvelle sortie en salles sur le territoire à partir du 19 mai 2021.

Il est présenté dans un coffret cartonné avec un livret de 12 pages qui contient une analyse sur la place des Roms dans le cinéma, deux textes sur les conditions de sa sortie en 1982 et la transcription d’une interview de son réalisateur datant de 1984.

Le film par lui-même présenté uniquement en version originale sous-titrée, est extrêmement bien restauré avec notamment une image légèrement granulée, qui met très bien en valeur les couleurs des paysages dans une histoire qui se déroule toujours à l’extérieur.

Les suppléments

On trouve en bonus une autre interview de Slodaban Sijan datant de 2002 (20 mn), une présentation du film par le critique Xavier Leherpeur (2 mn 30) et la nouvelle bande-annonce de 2021. Une analyse plus longue du film et de son parcours étonnant aurait été la bienvenue.