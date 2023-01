Radio Metronom - Alexandru Belc - critique

Résumé : Roumanie, automne 1972. Ana, une adolescente de dix-sept ans apprend que son petit ami va définitivement fuir le pays dans quelques jours. Les deux amants décident de passer leurs derniers jours ensemble.

Critique : À l’heure de l’Internet, des téléphones portables, du téléchargement de films et de musiques, on aurait presque oublié que longtemps les radios libres ont été considérées par les Êtats comme des instruments de subversion politique. C’est à peu près le message principal du film d’Alexandru Belc, Prix de la mise en scène à Un Certain Regard, qui précipite son récit à Bucarest, en 1972, en pleine dictature communiste. L’image est terne, on aperçoit les statuts de bronze à l’effigie des révolutions socialistes et la jeunesse tente de trouver quelques espaces de liberté au milieu de l’État policier.

Ana est amoureuse. Le film d’ailleurs s’ouvre sur sa rencontre avec son ami, aux pieds d’un monument impressionnant qui décrit un certain idéal communiste, mis à mal par une gouvernance redoutable. Les larmes prennent rapidement la place des étreintes amoureuses. L’originalité du long-métrage d’ailleurs demeure le choix narratif du réalisateur de témoigner de la dictature impitoyable de Ceaușescu à travers les yeux de la jeunesse, et plus particulièrement de ce couple fragilisé par le départ prochain du jeune homme en Europe. Les lycéens se retrouvent un peu plus tard dans un appartement, pour se donner le courage des examens du baccalauréat qui les attendent, et surtout rédiger une lettre à un animateur d’une radio libre roumaine qui a fui en Europe. Et justement, c’est cette lettre qui va devenir le prétexte pour la police de débarquer dans l’appartement et d’arrêter les jeunes gens qui dansent au rythme de la voix langoureuse de Jim Morrison.

Radio Metronom est construit en trois parties. La première, plutôt courte, plante le décor et annonce le projet de fuite de l’ami d’Ana. La seconde se déroule dans l’appartement. Alexandru Belc prend le soin de ne pas couper les musiques. On voit les jeunes se dandiner avec grâce sur des chansons américaines, s’offrant ainsi des instants précieux de liberté. Et la troisième partie, brutale et passionnante, décrit l’horreur des interrogatoires et de l’enfermement qui, paradoxalement, constitue pour Ana une opportunité à faire valoir son identité de femme et son désir immense de liberté. Ainsi, le réalisateur rappelle avec brio aux spectateurs que nous sommes que la liberté d’expression, de création musicale et artistique est loin d’être évidente dans la plupart des pays du monde. Le réalisateur nous oblige à notre devoir de liberté, notre devoir de préservation de la démocratie, seul rempart face à la privation de culture, de cinéma, de littérature et de chansons. Radio Metronom est un film autant militant que romanesque. En choisissant Ana comme le fil conducteur de la liberté, Alexandru Belc fait un clin d’œil non dissimulé à toutes les femmes qui se battent à travers le monde, et particulièrement en Iran, pour faire droit à leur féminité, à l’accès à la culture et à l’éducation.