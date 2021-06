Raya et le dernier dragon - Don Hall, Carlos Lopez Estrada - critique

Résumé : Il y a de cela fort longtemps, au royaume imaginaire de Kumandra, humains et dragons vivaient en harmonie. Mais un jour, une force maléfique s’abattit sur le royaume et les dragons se sacrifièrent pour sauver l’humanité. Lorsque cette force réapparait cinq siècles plus tard, Raya, une guerrière solitaire, se met en quête du légendaire dernier dragon pour restaurer l’harmonie sur la terre de Kumandra, au sein d’un peuple désormais divisé. Commence pour elle un long voyage au cours duquel elle découvrira qu’il lui faudra bien plus qu’un dragon pour sauver le monde, et que la confiance et l’entraide seront essentiels pour conduire au succès cette périlleuse mission.

Copyright 2021 Disney. All Rights Reserved.

Critique : Ce film, nous l’attendions l’an passé, mais la Covid l’a retardé. Soit. Mais nous l’attendions au cinéma, pas sur une plateforme de streaming. Le public ne mérite pas cela. Mais avide de dollars faciles et de capitalisation après un an et demi d’arrêt de l’industrie cinématographique, The Walt Disney Company a préféré sortir Raya directement sur Disney+, histoire de ne pas avoir à partager le gâteau avec les exploitants de salles. Pas très fair-play, tout ça.

Ceci étant dit, nous reconnaissons Raya et le dernier dragon comme un film très plaisant, débordant d’action et d’humour et visuellement splendide.

Copyright 2021 Disney. All Rights Reserved.

Dans la forme comme dans le fond, la trame de l’intrigue semble largement calquée sur celle de Vaiana : la pierre de dragon a été brisée, à l’image du cœur de Te Fiti dérobé par Maui. Te Kâ, le démon de la terre et du feu, a ici été remplacé par le Druun, un esprit maléfique qui change les gens en statues de pierre. Comme Vaiana, Raya est en quête de sens et d’identité, et tente de refaire confiance après une trahison qui l’a profondément marquée. Le récit épique est également jalonné de nombreuses péripéties, même si celles de Raya, ponctuées de scènes de combat, ont tendance à se résoudre un peu rapidement. Enfin, comme toutes les récentes productions cinématographiques de Disney, le film possède son animal mascotte : Tuk Tuk, une espèce de tatou géant à carapace épaisse qui roule sur lui-même.

Ainsi, si le scénario ne présente rien de très innovant par rapport à ce que le studio aux oreilles de Mickey nous a présenté ces dernières années, les aventures de Raya n’en restent pas moins très divertissantes, emportant fougueusement le spectateur dans son univers merveilleux.

Copyright 2021 Disney. All Rights Reserved.

Comme tout Disney qui se respecte, ce qui fait la force première de ce film est l’indéniable qualité de son graphisme et de son animation. La soif d’exotisme du studio s’exprime à cœur ouvert dans des décors éblouissants : l’herbe, l’eau, le sable, les rochers, jusqu’aux poils des animaux, paraissent presque aussi vrais que nature. Le mouvement est particulièrement fluide dans les scènes de dialogue, plus nerveux dans les scènes d’action, spectaculaires.

L’aspect théorique et moral du film n’est pas en reste : longtemps Disney a fait la promotion de la bonne morale puritaine américaine. Et si l’on aurait pu s’attendre à ce que cette redoutable industrie du divertissement tombe dans la complaisance idéologique à des fins commerciales, elle développe, depuis une dizaine d’années, une sorte d’essai cinématographique remarquable sur la quête d’identité et la confiance, concepts explorés de Raiponce à Vaiana en passant par La Reine des Neiges. Comme ses sœurs aînées, Raya entame un voyage initiatique, qui la conduira à découvrir qui elle est et qui elle peut être, malgré l’absence de famille, tentant, presque malgré elle, de retrouver une confiance en elle-même et en autrui perdue. C’est assez remarquable pour être souligné.

Tous ces éléments permettent la mise au monde d’un long-métrage fort agréable à regarder et très divertissant. Nous l’aurions d’autant plus apprécié s’il avait été un peu plus innovant.