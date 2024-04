Raymond Radiguet, un jeune homme sérieux dans les années folles - Chloé Radiguet, Julien Cendres - critique

0 personne

L'a lu 0 personne

Veut le lire

Résumé : Bien loin de la légende forgée après sa mort, Raymond Radiguet (1903 - 1923) n’est pas seulement l’auteur de l’un des plus célèbres romans du XXe siècle, Le Diable au corps, d’un second roman de moins sulfureuse réputation, Le Bal du comte d’Orgel, et d’un recueil poétique, Les Joues en feu. Auteur prolixe – poésie, théâtre, essais, contes et romans –, il aborda tous les genres littéraires avec la même insolence et le même talent. Doué pour l’exercice de la légèreté comme pour celui de la profondeur, Raymond Radiguet a toujours su concilier, dans le divertissement comme dans le travail, ces deux pôles de sa personnalité. Aimant à fréquenter les salons littéraires ou mondains autant que les ateliers d’artistes et les bars de nuit, il mène au cours de ses villégiatures une vie calme et organisée autour de l’écriture. Aussi inconstante soit sa vie amoureuse, il est d’une constance remarquable dans son attachement à sa famille, à ses amis, et à ses bords de Marne… En retraçant l’itinéraire de cet écrivain mort à vingt ans, Chloé Radiguet et Julien Cendres nous permettent de découvrir la singularité d’un itinéraire et d’une œuvre qui, cent ans après sa mort, exercent toujours la même fascination…

Critique : Parfois, il est malaisant de s’attaquer à une "comète littéraire", qu’on peut aussi appeler "météore", en pensant à tout le lexique de la voix lactée. Car la tentation s’incarne dans un artefact analogique : on peut être pressé de montrer qu’un auteur l’était également. Comme si la vision rétrospective d’une existence transformée en destin prêtait à la célèbre victime d’une fièvre typhoïde la prescience de sa précoce disparition et nous faisait cavaler dans sa folle course contre la mort, qui donne effectivement une impression de vertige : Chloé Radiguet, nièce du jeune prodige, et Julien Cendres, écrivain et éditeur, ont le bon goût de rappeler l’incroyable talent polymorphe du petit génie, lecteur de Baudelaire et de madame de La Fayette à dix ans, auteur d’une œuvre si dense dans un temps si bref, qu’on se demande comment Raymond Radiguet trouvait, en sus de cette inspiration, le loisir de fréquenter les lieux à la mode de la Belle Époque.

Alors oui, le réflexe, éminemment biographique, est de réduire ce parcours à une somme d’écrits, d’artistes fréquentés, de nuits sans sommeil, d’événements mondains, quitte à oublier de considérer l’œuvre, sous son angle spécifiquement stylistique. A moins que Radiguet et Cendres n’aient préféré déléguer aux confrères en artisanat littéraire ou aux musiciens inspirés le soin de le faire avec des mots particulièrement choisis, dans un florilège qui a valeur de tombeau : c’est la deuxième partie du livre et elle est passionnante. De Georges Auric à Paul Morand, en passant par Louis Aragon et Aldous Huxley, toute une galaxie de disparates admirateurs enjambent la simple figure du garçon ombrageux, sorte de Brummel perdu dans le vingtième siècle, pour évoquer "leur" Radiguet, jusqu’à en faire une créature de fiction, tel Yukio Mishima dans un époustouflant récit des derniers moments, qui convoque aussi la figure de Jean Cocteau, l’inconsolable ami du jeune défunt. Leurs mots invitent à lire ou relire l’inoubliable auteur du Diable au corps. Et c’est bien l’essentiel.

Nombre de pages : 320

Format : 153 x 240 mm

Editeur : Robert Laffont

24.00 €

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En librairie





Et chez vos libraires en click & collect