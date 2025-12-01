Rebuilding - Max Walker-Silverman - critique

Résumé : Dusty (Josh O’Connor), exploitant agricole, a tout perdu dans l’incendie de sa ferme, comme beaucoup de ses collègues.

© Festival de Deauville

Critique : Le jeune fermier, homme silencieux aux gestes mesurés, qui a tout perdu (il ne lui reste que son pick-up), se voit proposer provisoirement, comme à d’autres sinistrés, un mobile home. Il en profite pour renouer avec son ex-femme Ruby (Meghann Fahy) et Callie Rose (Lily LaTorre), sa fillette qu’il connaît mal. Ces deux-là vont maladroitement tenter de se retrouver, timides et peu bavards, l’un comme l’autre. C’est surtout assis à l’arrière du pick-up, devant un bâtiment public pour bénéficier du Wi-Fi, qu’ils vont apprendre les gestes père-fille.

Ce film, qui pourtant traite du dur sujet des suites d’un incendie ravageur, se présente apaisé, tout en douceur, et vantant les mérites de la solidarité. Peu aidé par les pouvoirs publics et mal assuré, Dusty va pouvoir compter sur les autres sinistrés, relogés comme lui, notamment Mali (Kali Reis) qui, quant à elle, a perdu son mari dans l’incendie de son exploitation.

Josh O’Connor, acteur au comportement minimaliste, que l’on pourra aussi voir dans The Mastermind, le nouveau film de Kelly Reichardt (Festival de Cannes 2025), fait merveille dans son rôle de fermier taiseux. Sa petite partenaire Lily LaTorre vaut aussi le détour. À eux deux, ils arrivent, sans effet, à faire naître une belle émotion.

Petit bémol, le cinéaste Max Walker-Silverman a parfois tendance à confondre sensibilité et sensiblerie. Rebuilding reste néanmoins un agréable film à recommander.