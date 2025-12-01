Rebuilding - Max Walker-Silverman - critique

Le 23 septembre 2025
La reinsertion d’un fermier de l’Ouest américain ayant tout perdu à cause des incendies qui ont ravagé la région. Un film au ton calme et d’un relatif optimisme malgré la dureté de son sujet.
- Réalisateur : Max Walker-Silverman
- Acteurs : Josh O’Connor, Kali Reis , Meghann Fahy, Amy Madigan, Lily LaTorre
- Genre : Drame
- Nationalité : Américain
- Durée : 1h35mn
- Date de sortie : 17 décembre 2025
- Festival : Festival de Deauville 2025
L'a vu
Veut le voir
– Festival de Deauville 2025 : En compétition
Résumé : Dusty (Josh O’Connor), exploitant agricole, a tout perdu dans l’incendie de sa ferme, comme beaucoup de ses collègues.
- © Festival de Deauville
Critique : Le jeune fermier, homme silencieux aux gestes mesurés, qui a tout perdu (il ne lui reste que son pick-up), se voit proposer provisoirement, comme à d’autres sinistrés, un mobile home. Il en profite pour renouer avec son ex-femme Ruby (Meghann Fahy) et Callie Rose (Lily LaTorre), sa fillette qu’il connaît mal. Ces deux-là vont maladroitement tenter de se retrouver, timides et peu bavards, l’un comme l’autre. C’est surtout assis à l’arrière du pick-up, devant un bâtiment public pour bénéficier du Wi-Fi, qu’ils vont apprendre les gestes père-fille.
Ce film, qui pourtant traite du dur sujet des suites d’un incendie ravageur, se présente apaisé, tout en douceur, et vantant les mérites de la solidarité. Peu aidé par les pouvoirs publics et mal assuré, Dusty va pouvoir compter sur les autres sinistrés, relogés comme lui, notamment Mali (Kali Reis) qui, quant à elle, a perdu son mari dans l’incendie de son exploitation.
Josh O’Connor, acteur au comportement minimaliste, que l’on pourra aussi voir dans The Mastermind, le nouveau film de Kelly Reichardt (Festival de Cannes 2025), fait merveille dans son rôle de fermier taiseux. Sa petite partenaire Lily LaTorre vaut aussi le détour. À eux deux, ils arrivent, sans effet, à faire naître une belle émotion.
Petit bémol, le cinéaste Max Walker-Silverman a parfois tendance à confondre sensibilité et sensiblerie. Rebuilding reste néanmoins un agréable film à recommander.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.