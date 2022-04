Refaire le monde - Julia Glass - critique du livre

Résumé : Greenie adore son métier de pâtissière dans le Village à New York, elle a un jeune fils de quatre ans et semble avoir tout pour être heureuse. Mais ce n’est pas vraiment le cas, car son mari Alan, un psychothérapeute, glisse lentement dans l’insatisfaction. Aussi, lorsqu’un fantasque gouverneur du Sud-Ouest lui offre un poste en or, elle saute sur l’occasion, mettant Alan au défi de la suivre, elle et leur fils, à l’autre bout du pays pour commencer une nouvelle vie. Simple crise de la quarantaine avec son besoin de nouveaux horizons ? Sous le soleil radieux du Nouveau-Mexique, Greenie semble prête à toutes les remises en question.

Critique : Malgré une tendance à flirter avec le feel-good – tendance presque démentie par la tragédie mondiale qui le conclut –, ce roman n’est pas sans fond et à travers lui, Julia Glass aborde de nombreux thèmes sociétaux. Si les mariages qui périclitent et les cœurs en peine sont au cœur de Refaire le monde, la paternité et la maternité mises à mal, l’homosexualité, le tourbillon adolescent, l’écologie et l’ostracisation due au handicap sont aussi présents dans ces pages. L’autrice mêle les existences, ses quatre focalisateurs lui permettant ainsi de mettre en avant divers aspects de la vie.

Roman choral indolent et suave, Refaire le monde est aussi un instantané d’une époque, de la fin du XXème siècle qui s’achève dans les cris et la fumée, les cendres et les larmes. Différentes crises apparaissent en toile de fond, de l’épidémie de sida à un drame qui marque un tournant et fait écho en chacun de nous, interagissant de loin en loin avec les héros qui n’en oublient pas pour autant de poursuivre leur route, bon an mal an. Le mariage d’Alan et de Greenie est soumis à des pressions externes et internes presque insupportables tandis que Walter, un ami de la jeune mère, doit faire face au douloureux vide de sa vie amoureuse et voir ses amis entrer les uns après les autres à l’hôpital pour ne plus en sortir. Saga, elle, se reconstruit lentement après un accident, devant accepter que sa vie d’avant n’est plus et que son indépendance sera difficile à retrouver. Parfois agaçants, parfois légèrement stéréotypés, ces protagonistes n’en représentent pas moins des traits communs à l’ensemble de l’humanité, parcourus de regrets et de courants contre lesquels il est difficile de lutter.

Julia Glass porte un regard tendre sur ces hommes et ces femmes, ne les malmène pas plus que nécessaire. Émaillant son livre de comparaisons qui ont cette onctuosité du quotidien, cette douceur du connu et du rassurant, elle offre une parenthèse douillette et sucrée au lecteur, un concentré de ce qui adoucit la vie mais aussi, ici et là, de ce qui la rend amère.