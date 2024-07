Réussir son portfolio photographique – Mathieu Oui - chronique du livre

Résumé : « Réussir son portfolio photographique » aborde les différents points permettant de mettre en place son ou ses portfolios photographiques. Le livre traite entre autres de la forme, de la place de l’image et du texte et de la gestion de ses rendez-vous de présentation.

Critique : Ce petit ouvrage se parcourt rapidement et gagne à être relu en prenant des notes ou en plaçant des repères, car il contient de nombreuses informations importantes.

L’auteur s’appuie sur les questions suivantes : qu’est-ce qu’un portfolio ? Et surtout, à qui est-il destiné ? Faut-il démarcher des employeurs pour trouver des contrats, assurer une présentation lors de lectures en festival pour avoir des retours, envoyer son travail à des galeristes ou des éditeurs pour une exposition ou un projet d’ouvrage ?

Chaque cas est différent. Et l’on se rend compte qu’il ne faut pas forcément un unique portfolio, mais plusieurs, et que ces supports, comme des CV, évoluent avec le temps.

Une fois que ces éléments sont pris en compte, on pourra définir son objectif, la démarche pour l’atteindre et une présentation idoine.



Ce recueil propose des réflexes matériels concrets : ainsi, il s’agit de prévoir une boîte en carton pour ranger et amener ses tirages, ce qui est plus professionnel qu’une enveloppe ou un classeur ; il s’agit également de se renseigner sur la personne à rencontrer, à contacter – via Internet, les réseaux sociaux ou autres -, pour expliquer pourquoi on a choisi de lui parler, à elle spécifiquement.

D’autres conseils se révèlent à la lecture, quoique certains soient plus généralistes et plus conceptuels, lorsqu’il est question, par exemple, de mettre en avant l’originalité de son travail, de donner un sens aux séries de photos que l’on présente. C’est la partie la plus complexe, car effectivement, chacun doit trouver sa voie et l’on ne peut pas privilégier une recommandation plus précise, puisque l’on évoque des domaines dépendants de la sensibilité de chaque artiste.

A titre d’exemple, plusieurs extraits de portfolios sont reproduits. On pourra constater que, malgré les différences, il y a une ligne commune qui unit toutes ces présentations et devrait beaucoup aider les personnes confrontées à la difficulté de mettre en valeur un travail artistique.



Mathieu Oui finit son livre avec les vingt questions essentielles sur le portfolio, les dix erreurs à éviter et surtout une liste de ressources pour trouver des endroits où montrer sa présentation, une fois que celle-ci est achevée.

Le recueil est ponctué d’interviews de différents intervenants du monde de la photographie, qui ont accepté de se prêter au jeu et d’expliquer ce qu’ils attendent d’un portfolio. Là aussi, une tendance émerge, mais, selon les personnes et leur métier, on a la confirmation que les attentes ne sont pas les mêmes.

Réussir son portfolio photographique est une bonne approche pour concevoir son portfolio et faire ses choix de photos à intégrer en fonction de son futur interlocuteur.