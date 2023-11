Rêves - Pascal Catheland, Arthur Perole - critique

Résumé : Durant l’année scolaire 2020/2021, un cinéaste et un chorégraphe vont à la rencontre d’un groupe de collégiens. Du haut de leurs quatorze ans, comment ces adolescents perçoivent-ils le monde d’aujourd’hui et quel futur imaginent-ils ? Face caméra, ils confient leurs rêves d’avenir, mais aussi ceux qu’ils font à la nuit tombée...

Critique : Durant les deux ans de pandémie de Covid qui ont secoué le monde, les médias français ont fait leurs choux gras des décès des seniors, des débâcles politiques, des interviews de médecins et spécialistes qui savaient tout et rien.

Seule grande exclue de la parole publique : la jeunesse, à qui les campagnes de prévention ont expliqué qu’elle devait s’enfermer et ne plus serrer ses grands-parents dans ses bras au risque de les précipiter dans la tombe.

Un discours culpabilisant qui, comme le montre cette jolie série documentaire de Pascal Catheland et Arthur Perole, n’a pas complètement dévoré les espoirs et les ambitions de cette génération.

Le dispositif est simple : sur le fond neutre du mur d’une salle de classe, les adolescents, filmés en plan poitrine, sont invités à s’exprimer librement sur les sujets qui les touchent directement : la Covid, certes, mais surtout l’école, leurs aspirations professionnelles, leur vision du monde, de la société, le numérique et les réseaux sociaux, sans oublier les amours.

Ce qui est frappant, c’est de constater le regard extraordinairement lucide que cette jeunesse – dont certaines générations aiment à penser qu’elle ne sait plus ni lire, ni écrire, et encore moins réfléchir – porte sur la réalité de notre époque.

Une lucidité qui n’est pas sans contradiction : s’ils reconnaissent aisément les pièges tendus par les réseaux sociaux (« Y en a qui affichent leur photo du matin, on s’en fout de la photo du matin ! ») c’est par eux et les nouveaux médias qu’ils s’informent principalement et se font l’idée d’un monde qui tombe en ruine et les inquiète, par eux qu’ils ont une fâcheuse tendance à se couper du monde réel… comme les adultes qui, eux aussi, ont fini par prendre le pli du numérique.

Pourtant, garçons et filles se montrent optimistes, parlant ouvertement de projets d’avenir, avec la volonté de mettre leur pierre à l’édifice du XXIe siècle. Dépourvu de tout militantisme complaisant, le film fait la part belle à leurs aspirations. Le découpage sériel du documentaire rend l’ensemble agréable à regarder.

Après quatre fois vingt-cinq minutes, le film s’achève sur une note d’espoir, et l’on sort de la salle avec la certitude que nous pouvons garder confiance en notre jeunesse.