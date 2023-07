Rimbaud-Verlaine : Viœlences - Antoine Giet - la critique du spectacle

Résumé : Bruxelles, juillet 1873, – il y a exactement 150 ans – Paul Verlaine tire un coup de pistolet sur son célèbre amant Arthur Rimbaud. Alors que Verlaine comparaît pour coups et blessures, son homosexualité et sa participation à la Commune de Paris sont les grandes accusées. Dans une fin de 19e siècle dont les enjeux politiques et sociaux font écho à notre actualité : précarité, homophobie, luttes féministes et sociales… "Rimbaud-Verlaine : Viœlences" raconte la relation de ces deux grands poètes français à travers leurs écrits. Une relation ballottée entre amour, poésie, violences interpersonnelles et institutionnelles. Un spectacle qui critique durement la romantisation des relations violentes.

Critique : Rimbaud-Verlaine : Viœlences n’est pas un simple spectacle de récitation de poésies. C’est d’abord chez le jeune belge Antoine Giet la démonstration de son intérêt particulier pour les œuvres de la fin du 19ème siècles qui marqueront tant la poésie surréaliste du siècle suivant. Le metteur en scène plante son décor au cœur des réunions des Zutiques ou des Vilains Bonhommes où les écrivains déclament leurs œuvres peut-être à la manière aujourd’hui dont les jeunes gens luttent à coups de battles verbales. Il faut dire que l’auteur dont une partie du texte s’empare des poésies du moment s’est bien documenté. Il s’inscrit en référence à la période sombre de la Commune que l’Etat français a combattu dans une rare violence. Et pourtant, le miracle des communards témoignait déjà de la volonté toute moderne de rendre les femmes égales aux hommes, et de faire valoir la libre pensée comme le fil conducteur de la politique. Ce miracle sera de courte durée et Rimbaud prendra le risque de se revendiquer une posture révolutionnaire, malgré les arrestations musclées qui ont perduré plus de 10 ans après la Révolution de 1871.

Copyright Marie-Lou Badie

L’intérêt du spectacle demeure avant tout dans la volonté du metteur en scène de désacraliser une relation d’amour homosexuelle que l’histoire littéraire a haussée au rang de mythe. En réalité, Verlaine apparaît comme un être orgueilleux, alcoolique et violente. Son épouse, Mathilde, est un personnage lumineux, engagé qui subit non seulement les penchants invertis de son mari, mais aussi les coups, le mépris et la haine. En ce sens, Rimbaud-Verlaine : Viœlences s’inscrit comme un plaidoyer militant et courageux contre les violences faites aux femmes. Le texte rappelle que la dépénalisation de l’homosexuelle est loin d’être une évidence. On se souvient de la manière dont le brillant Oscar Wilde aura terminé son existence, dans l’ignorance d’un certain André Gide notamment, qui n’a pas été le dernier à aimer la chair masculine.

Copyright Léa Lambert

Rimbaud-Verlaine : Viœlences se démarque par les récitations des poèmes notamment de Verlaine ou Rimbaud. Les textes servent de fils conducteurs à la fiction, qui choisit comme parti-pris, non la démonstration, mais la citation littéraire. On regrettera parfois une mise en scène un peu confuse, et des erreurs de diction chez les comédiens, peu en adéquation avec l’acclamation de grandes pages de la littérature française. Mais globalement, le spectacle demeure de bonne facture. Les acteurs se donnent à cœur joie dans cette histoire de violences, de naissances et de morts littéraires, dans l’Europe décadente de la fin du 19ème siècle.