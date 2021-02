Les Dentus, meilleurs flics de France - Anthony Pascal, Alain Baudoin-Bellon, Bertrand Meunier - la chronique BD

Résumé : A Paris, une enquête complique la vie du bureau de Raoul, inspecteur de police, et de son équipe, « les Dentus ». Pour le meurtre mystérieux d’une bouchère, deux suspects viennent d’avouer le crime. Forcément, le commissaire veut des résultats, et il faudra bien relâcher l’un des deux. En attendant l’autre se volatilise, et tout l’immeuble se met à table…

Enquête de police décalée, avec des dialogues jonglant entre absurde et clichés, Les Dentus semble parodier le genre du polar tout en le chérissant. Attention, on est très loin d’une BD de type jeunesse sur la police. À vrai dire, il faudrait plutôt tirer vers le Nouveau Roman, dans le style de Jean Échenoz, pour trouver ce ton léger, qui oscille entre le drame et la comédie humaine. La narration commence avec une focalisation sur le chef de la bande, Raoul, qui ne semble montrer que le vide de sa réflexion. Les dialogues enchaînent sur cette absence de logique et de bon sens, et l’on se dit tout d’abord que la police va prendre cher, comme si leurs méthodes, leurs habitudes et leurs mœurs devaient être ringardisés, moqués par une émission de détournement de type Les Inconnus ou Palmashow. Au fil des planches, c’est finalement le monde qui entoure ces quatre policiers qui ne semble pas tourner rond ; hippies en quête d’héritage, terroriste d’extrême-droite et artiste bipolaire se succédant pour compliquer la tâche de notre pauvre inspecteur… On notera que le système hospitalier en prend également pour son grade, le chef de service n’étant pas le plus sérieux des médecins, notamment au niveau administratif, ce qui au final créer un ensemble satirique envers la société, et non plus seulement la police.

Anthony Pascal, Alain Baudoin-Bellon, Bertrand Meunier / Editions La Mouche-Krocodile

Le dessin n’est pas en reste pour ajouter de l’absurde et du satirique à l’ensemble. Avec leurs dents écartées et leurs tronches en biais, les héros font figure de pâles avatars d’un métier où il faut gonfler les muscles. On notera l’absence de figures féminines fortes, comme pour ne pas compromettre le beau sexe dans une histoire sans queue ni tête… Anthony Pascal ne recherche visiblement pas la beauté, et ajoute du décalé en donnant un matériel obsolète à ses héros : un fourgon Citroën d’une autre époque alors qu’ils payent leurs paquets de biscuits en euros… Par moment, le terme dégénéré peut venir pour qualifier le style. Non pas dans un sens exagéré mais bien dans sa composition, comme s’il cherchait à s’extraire de sa génétique programmé (pistolets braqués sur les criminels, séances d’interrogatoire musclées, flics à la carapace épaisse mais au cœur tendre…), et de ce point de vue, il est ainsi très réussi.

Anthony Pascal, Alain Baudoin-Bellon, Bertrand Meunier / Editions La Mouche-Krocodile

Habile dans le rendu et dans le ton, ce premier album d’Anthony Pascal, au sein de la nouvelle maison d’édition Mouche-Krocodile, est une enquête en forme de promenade absurde dans les couloirs d’une police alternative.