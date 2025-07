Robert Benton : good company

Biographie : S’il ne devait rester qu’un film de Robert Benton, ce serait sans aucun doute le remarquable Kramer contre Kramer, avec Dustin Hoffman et Meryl Streep. Benton a non seulement réussi le pari délicat de traiter un difficile problème de société et mais il a également déclenché un véritable débat autour du thème du divorce et de la douloureuse question de la garde des enfants. Le succès phénoménal du film, auréolé de cinq Oscars, a finalement éclipsé, en France, le reste de sa filmographie fournie. Pourtant, dès ses débuts, il se fait remarquer en cosignant le scénario du grand classique d’Arthur Penn Bonnie and Clyde (1967), cité dix fois aux Oscars (dont celui du meilleur scénario). C’est en 1972 qu’il passe à la réalisation avec Bad Company, un portrait sans concession de la réalité de l’Ouest durant la guerre de Sécession. Son premier film policier Le chat connaît l’assassin reçoit un accueil enthousiaste aux États-Unis. Dans les années qui suivront Kramer contre Kramer (1979), il dirige à nouveau Meryl Streep dans La mort aux enchères, à la tonalité hitchcockienne, avant de gagner l’Oscar pour le scénario des Saisons du cœur qui consacre également la comédienne Sally Field. Dans les années 90, il révèle Nicole Kidman dans Billy Bathgate, une évocation de l’ascension et de la chute du gangster Dutch Schulz. Avec La couleur du mensonge (2003), il se tire avec les honneurs d’une adaptation littéraire épineuse. Il n’est, en effet, pas donné à tout le monde de traduire l’univers de Philip Roth sur le grand écran. Il ne tourne plus après 2007 et décède le 11 mai 2025 à l’âge de 92 ans.

Filmographie

(réalisateur, longs métrages)

– Les rebelles viennent de l’enfer (Bad Company (1972)

– Le chat connaît l’assassin (The Late Show, 1977)

– Kramer contre Kramer (Kramer vs. Kramer, 1978)

– La mort aux enchères (Still of the Night, 1983)

– Les saisons du cœur (Places in the Heart, 1984)

– Nadine (1987)

– Billy Bathgate (1991)

– Un homme presque parfait (Nobody’s Fool, 1994)

– L’heure magique (Twilight, 1998)

– Appointment in Samarra (2002)

– La couleur du mensonge (The Human Stain, 2003)

– Festin d’amour (Feast of Love, 2007)