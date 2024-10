Robespierre, le sphinx mélancolique - Makyo, Simone Gabrielli - la chronique BD

Résumé : Jeune avocat d’Arras qui avait perdu tôt sa mère, Robespierre est une figure centrale de la Révolution de 1789, farouche abolitionniste mais procureur intransigeant face à la trahison du roi, homme de discours et diatribes mais condamné à vivre et mourir par ces armes...

Critique : Certaines figures de l’Histoire demeureront pour toujours trop insaisissables, trop complexes et ambivalentes pour être véritablement comprises. À l’image d’un César ou d’une Aliénor d’Aquitaine, certains personnages fascinent autant qu’ils repoussent. Soyons clair, cet album est largement dans la catégorie des pro-Robespierre, et sans tomber dans l’éloge ou l’hagiographie, il donne une image globalement positive de l’être humain, plutôt même davantage que l’homme d’État. En effet, c’est tout d’abord son enfance, avec ce traumatisme de la perte de sa mère, ici représentée comme un phare jusqu’au bout, qui le rend plus empathique, un enfant perdu qui a du se relever, à l’ombre d’un père qui l’a abandonné, lui et quatre autres frères et sœurs. Ensuite, c’est la relation qu’il entretient avec Elisabeth Duplay qui l’isole en tant qu’amoureux, partageant une intimité dans une chambre qu’il loue. Enfin, ce sont ses escapades nocturnes jusqu’au Louvre, dans un atelier improvisé et nocturne de peinture, passionné et artiste. Au milieu de ces trois pierres angulaires délicates (car romancées), les discours du député, les références à Montesquieu ou Rousseau, les choix décisifs ou tragiques qu’il a porté à la tribune, rythment évidemment les deux années qui séparent les débuts des Jacobins à la chute de l’Incorruptible, décidé à ne pas exhorter le peuple à prendre les armes à sa suite. Un sacrifice républicain que l’histoire n’a peut-être pas assez retenu...

© Delcourt / Gabrielli

Dans un style sobre et élégant, la vie de Robespierre est donc dessinée à travers différents aspects : un soupçon d’enfance, avec cette silhouette frêle dans une Arras de roche noire plutôt que de brique rouge, mais aussi une stature dans les couloirs et sur les bancs de l’Assemblée, où la tension s’installe et devient de plus en plus palpable, les faces et les déclamations devenant au fil des pages des grimaces et des harangues, et cette figure, emblème d’un idéal poussé à son extrême, jamais heureux, toujours suspicieux, contemplant ses contemporains à la fois comme des esprits à protéger et des avides à restreindre. Philosophe malgré lui, dictateur dans l’apparence, juste dans ses causes et injuste dans ses choix, le personnage dispose d’un dessin avant tout humain.

© Delcourt / Gabrielli

Biographie complaisante et même poétique dans ce rapport à la mère et à la patrie, ce Sphinx énigmatique est une belle œuvre littéraire, dans une histoire évidemment romancée, qui prend la mesure d’un homme face à la responsabilité de l’État.