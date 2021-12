Rome des peintres et des écrivains Laurent Bolard - critique du livre

0 personne

Résumé : {Est-ce un hasard si en latin Roma, à l’envers, se lit Amor ? Non, bien sûr : comment pourrait-il en être autrement ? Pendant des siècles sinon des millénaires ont convergé vers elle tous les désirs et tous les songes de l’humanité, laquelle, sans Rome, ne serait pas ce qu’elle est. Combien de villes peuvent se vanter d’avoir exercé une telle influence au cours de l’Histoire ? Rome ! Le nom seul aujourd’hui encore fait rêver. Comme il a fait rêver des myriades d’artistes et d’écrivains qui sans cesse l’ont décrite ou peinte et toujours avec passion, cette passion dont cet ouvrage se veut le reflet. Comme il se veut le reflet de l’incroyable diversité des représentations et des évocations de la ville : ses ruines et ses ciels, ses jardins et ses ruelles, ses églises, ses palais, sa lumière à nulle autre pareille, et bien sûr sa population, toujours extraordinairement vivante… C’est à tout cela que, en compagnie des peintres et des écrivains, ce livre vous convie, arpenter Rome, la Ville Éternelle, mais aussi la plus belle ville du monde. }

Critique : A Rome, rien ne nous oblige à la modernité. Il suffit de ne pas s’éloigner de son centre et de vagabonder en suivant des cercles imaginaires. Il y est alors encore possible de partager l’expérience des artistes qui y sont séjourné parfois deux mille ans avant nous. De la déambulation dans les ruines du forum, à la visite d’une arène ou celle d’une église, tous les lieux ont une histoire majeure à partager. A la campagne charmante qui faisait la continuité d’une rue, d’une place s’est aujourd’hui substituée la ville, mais le charme et la beauté demeurent. Rome, c’est l’expérience d’une palette particulière. Sous le ciel bleu clair du Latium, c’est un bain général d’ocre terre. Émergent de celui-ci des pains couleur de marbre blanc, monuments, bâtiments, sculptures et fontaines. Enfin, ponctuellement se dessinent les lignes ascendantes en vert profond des cyprès. Ces trois teintes fondamentales se retrouvent dans les œuvres présentées ici, notamment d’Horace Vernet, Corot, Canaletto, Claude Lorrain, Panini, Maurice Denis, Fragonard. Rome, ce sont aussi des formes pleines et douces, les ondulations de sa topographie. Neuf vagues qui soulèvent places et monuments. C’est aussi quelques grandes perspectives aboutissant à de merveilleux bâtiments en courbes que sont le Colisée, la cour du Vatican, le château Saint Ange, le Capitole, les colonnes du forum. Rien n’est ici à la Française, qui est un substitutif d’absolument raide et droit. Ici coule le Tibre, à l’italienne.

Laurent Bodard met sa plume moderne au service de cette déclaration d’amour, cette promenade éclairée qui associe la vivacité de ses émotions au souvenir de géants sensibles. Les textes amoureux réunis ici sont notamment de Goethe, Montaigne, Suétone, Zola, Pline l’Ancien, Chateaubriand, Julien Gracq, Henry James, etc. Au hasard des pages, un extrait d’Émile Zola sur la villa Médicis, qui nous parle de cette France à l’italienne, sublime :

Et quel merveilleux jardin encore, avec ses buis, ses pins, ses allées de magnificence et de charme ! Quel refuge de rêverie antique que le très vieux et très noir bois de chênes verts, où, dans le bronze luisant des feuilles, le soleil à son déclin jetait des lueurs braisillantes d’or rouge ! . Si cet ouvrage est un beau livre de souvenirs, il est aussi une invitation à la visite de la cité et à l’expression du ressenti que la ville éternelle a inspiré, inspire et inspirera. A voir, à lire, à vivre.

Date de parution : 27/10/2021

Format :185 x 230 mm

240 pages

Prix : 29.95 €

