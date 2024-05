Roses, Pivoines et Iris par les grands maîtres de l’estampe japonaise – Anne Sefrioui - critique

Résumé : « Roses, Pivoines et Iris par les grands maîtres de l’estampe japonaise » présente des xylogravures de fleurs réalisées par des artistes du Japon, entre le dix-huitième et le vingtième siècle. Les images vont de plantes en gros plan jusqu’à des vues d’ensemble de paysage.

Critique : Le livret d’introduction nous raconte le rapport au fleur de la civilisation japonaise au cours de l’histoire et notamment celles les plus représentées ici : les roses, les pivoines et les iris. L’autrice revient sur le langage des fleurs japonais, le hanakotoba, mais aussi sur l’évolution des arrangements floraux, l’ikebana. Ce petit cahier reprend en noir et blanc quelques-unes des illustrations du coffret.



Ce coffret, de petit format, est un leporello. On le déplie en accordéon pour découvrir les différentes estampes qui ne sont pas réunies par ordre chronologique, ni par auteur, mais selon un ordre différent, suivant les fleurs mises en évidence. Les images des œuvres resplendissent et c’est un plaisir de passer d’un style à l’autre, de s’arrêter et d’imaginer les techniques utilisées, le travail qui a amené à rendre les couleurs de telle ou telle manière.

Parfois, on regrette presque que certaines peintures ne soient pas entières. On peut le comprendre pour les triptyques, mais on saisit moins l’idée pour des estampes plus verticales. Seuls des gros plans se concentrent sur l’élément principal.

Ces estampes se focalisant sur une ou deux fleurs, ou bien sur des paysages intégrant la végétation sans insister dessus, donnent à voir différents points de vue et plusieurs approches.

Souvent, le titre, donné dans le livret pour chaque estampe, est explicite, mais quand ce n’est pas le cas, on s’interroge parfois sur l’identification de la flore que l’on voit.

Il aurait été bien agréable d’avoir cette petite information au fil du livret. En attendant, on peut profiter de ces magnifiques peintures qui appartiennent à différentes époques. On peut s’attarder sur un trait, une couleur, un détail, une ambiance et tenter de saisir l’instant saisi par l’artiste.

Le livret se termine d’ailleurs avec les dates d’activité ou de vie des différents peintres.

Roses, Pivoines et Iris par les grands maîtres de l’estampe japonaise est un coffret qui met en valeur les estampes magnifiques de nombreux artistes autour de ces trois fleurs hautement symboliques.