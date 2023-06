Rien à perdre - Delphine Deloget - critique

Résumé : Sylvie vit à Brest avec ses deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Ensemble, ils forment une famille soudée. Une nuit, Sofiane se blesse alors qu’il est seul dans l’appartement et sa mère au travail. Un signalement est fait et Sofiane est placé en foyer. Armée d’une avocate, de ses frères et de l’amour de ses enfants, Sylvie est confiante, persuadée d’être plus forte que la machine administrative et judiciaire…

Critique : Les débats sur la maltraitance et l’Aide Sociale à l’Enfance sont de plus en plus nombreux dans le paysage médiatique français du moment. Et pour cause. Les dysfonctionnements, le manque de moyens, les abus de pouvoir de certains professionnels sur les familles, nourrissent les scandales au sein d’un secteur social en plein tourment. Rien à perdre est l’histoire d’une erreur judiciaire, du moins une brillante démonstration que l’éthique, le respect inconditionnel des familles et des enfants placés peuvent parfois faillir devant la machine administrative et judiciaire de l’Aide Sociale à l’Enfance. Néanmoins, il faut rester prudent devant de telles affirmations, et c’est toute la qualité de Delphine Deloget qui brouille les pistes et complexifie la réalité de cette famille confrontée à la séparation.

Copyright David Koska

Rien à perdre trouve toute sa force dans l’interprétation magistrale de Virginie Efira. La comédienne est capable de tous les rôles et elle démontre une nouvelle fois son incroyable talent à se fondre dans des personnages multiples. Car cette mère, Sylvie, est complexe. D’apparence aimante, impliquée dans l’éducation de ses deux enfants, elle donne à voir rapidement des zones d’ombre, qui finissent par semer le trouble et donner raison aux travailleurs sociaux qui suivent la famille. On reconnaît dans cette capacité à raconter des histoires ancrées dans le réel, l’expertise du regard de la documentariste qu’a été Delphine Deloget. La réalisatrice déroule tous les points de vue autour de la question de l’Aide Sociale à l’Enfance. Elle ne dénonce par frontalement les dysfonctionnements éventuels, mais nourrit le débat d’une administration parfois peu soucieuse du droit des parents, mais réellement préoccupée des besoins des enfants.

Copyright David Koska

Des voix critiques vont dénoncer le risque mélodramatique d’un tel récit. Justement, la réalisatrice échappe aux poncifs larmoyants en mêlant dans sa narration une série de personnages originaux, attachants et hors norme. L’humour n’est jamais loin non plus, même si peu à peu, au fur et à mesure du récit, le drame l’emporte sur le rire. Le film dresse un magnifique portrait d’une famille monoparentale, confrontée à l’adolescence et aux troubles de comportement du plus jeune enfant. L’aîné est un jeune particulièrement touchant, il se cherche une voie et se débat entre son attachement à sa mère et son désir de réalisation de soi et d’accès à l’indépendance. Il y a beaucoup d’amour dans cette cellule familiale. On est loin de la vision noire d’un certain Ken Loach devant un pareil sujet. Delphine Deloget parvient à mettre en scène un film qui apporte beaucoup d’espoir en l’humanité, malgré le drame que subit la famille. Rien à perdre est un morceau de cinéma où le spectateur aura plaisir à glisser une larme et à espérer avec cette mère formidable.