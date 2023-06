Ruby, l’ado Kraken - Kirk DeMicco, Faryn Pearl - critique

Résumé : Âgée de 16 ans, Ruby Gillman est aussi maladroite qu’adorable. Elle tente désespérément de trouver sa place au lycée d’Oceanside, où elle a l’impression d’être totalement transparente. Elle donne des cours de soutien en maths à un jeune skater dont elle est secrètement amoureuse, mais qui ne semble admirer chez elle que sa capacité à résoudre des équations. Et de toute façon, elle ne peut pas fréquenter les élèves les plus intéressants du lycée, car sa mère qui la surprotège, lui a formellement interdit de se baigner dans l’océan. Mais le jour où elle lui désobéit et brise cette règle d’or, elle découvre qu’elle est la descendante directe de la lignée des reines guerrières Kraken, et qu’elle est destinée à monter sur le trône jusque-là occupé par sa grand-mère : la reine guerrière des Sept mers. Les Kraken ont prêté serment de protéger les océans du monde entier de la cupidité et de la vanité des sirènes, leurs ennemies jurées. Le seul véritable problème pour Ruby est qu’elle va donc devoir s’opposer à Chelsea, la nouvelle la plus jolie et la plus populaire du lycée qui se trouve justement être une sirène. Ruby devra alors embrasser son destin et s’imposer pour protéger ceux qu’elle aime le plus.

Critique : Présenté comme le rival de Pixar depuis sa création, DreamWorks nous a offert d’excellents films dont certains sont devenus des classiques de l’animation : de Shrek à Dragons en passant par Kung-Fu Panda. Mais le studio possède aussi son lot de nanars, voire de films carrément irregardables comme l’épouvantable Les Trolls. Son dernier né, sans aucun doute envisagé comme l’un des films d’animation de l’été, est un de ceux-là.

Dès ses premières minutes, Ruby, l’ado Kraken, n’est pas crédible pour deux ronds : comment des êtres des profondeurs à la peau vert d’eau et aux oreilles en formes de nageoirs peuvent-ils se confondre avec les humains sans que cela n’interroge qui que ce soit ?

Et tout ce ramassis de clichés sur les ados, on en parle ? C’est vrai, tout le monde sait que les adolescents d’aujourd’hui ne sont que des caricatures accros aux réseaux sociaux et aux likes. Cliché.

Ruby est une matheuse et amoureuse du beau gosse à qui elle donne des cours particuliers ; Triss est un gamer au look rebelle qui passe son temps sur sa console ; Margot beugle et s’habille tout en couleur pour se donner un air tendance et trop stylé, et Bliss ne jure que par la fin du monde. Cliché.

Sans oublier le fameux « ConFliT FaMiLiaL » entre Ruby et sa mère, au milieu du petit frère casse-cou, du papa conciliant et du tonton rigolo. Car, évidemment, la mère est toujours la cause de tous les soucis des ados. Cliché.

Avec des personnages aussi peu développés et nuancés, on fait une mauvaise histoire : les ressorts scénaristiques sont usés jusqu’à la corde, on voit les twists venir à des kilomètres et tous les enjeux du récit sont courus d’avance : la quête de soi, le courage, la trahison, l’amitié, la famille. Encore et toujours la même vieille soupe en brique que nous servent les films à destination du jeune public.

Pour ne rien arranger, le mauvais féminisme Américain est de la partie : chez les krakens, les femelles sont géantes et dotées de pouvoirs magiques, et les mâles sont réduits à des moldus riquiquis. Grossier.

L’animation ne parvient pas non plus à rehausser l’ensemble : les mouvements des personnages sont épileptiques à tendance hystérique (ou l’inverse, c’est comme vous voulez). Pas moyen d’apprécier une quelconque composition de mouvement ou la moindre idée originale de mise en scène dans les plans de ce métrage. La cote des films à gros budget ne semblant plus vraiment avoir la cote au box-office, nous conseillons à Ruby de croiser tous ses tentacules pour trouver son public. Bonne chance !