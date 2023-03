Sage-homme - Jennifer Devoldère - critique

Résumé : Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes.

Critique : Il y a parfois dans le cinéma des sujets improbables dont on se demande comment les cinéastes vont s’en tirer. Sage-homme est de ceux-là. Le film raconte l’histoire d’un étudiant de médecine, issu des quartiers comme on dit en bonne conscience sociologique, qui faillit à ses examens de première année pour une seconde fois et a l’opportunité de rejoindre les bancs féminins d’une classe de maïeutique. Il s’agit bien d’une opportunité car si les premiers mois vont être difficiles, le jeune homme deviendra un autre, du moins, à travers ces histoires merveilleuses de naissance, découvrira l’homme profond qu’il est.

Sage-homme est un film qui fait un bien fou. D’abord parce que c’est un long-métrage qui évite tous les poncifs démagogiques. Non, le film ne se veut pas une mise en abîme dramatique du destin malheureux de ces jeunes issus des minorités. C’est un métrage qui parle d’une jeunesse française qui, quand elle ne joue pas au foot avec les copains sur les terrains en bas du domicile familial, cherche sa place, étudie et tombe amoureuse. Le long-métrage fait d’autant plus de bien qu’il montre cette jeunesse déterminée, courageuse, bosseuse, loin des sentiers battus qui nous feraient croire que les jeunes d’aujourd’hui ne veulent pas travailler. La jeunesse contemporaine est exigeante avec elle-même et les adultes, certes, mais elle est dévouée à des causes immenses, comme celle de donner naissance à des enfants.

Le duo Viard-Boomer fonctionne extrêmement bien. Certes, Karin Viard fait du Karin Viard, un brin vulgaire parfois. Mais elle interprète une femme honnête, sensible, intègre, qui nous fait aimer tous les professionnels médicaux et paramédicaux. Le jeune Malvine Boomer a la jeunesse, la fraîcheur d’un étudiant en médecine. Il irradie d’une belle sensibilité. La réalisatrice, Jennifer Devoldère, sait enchanter son spectateur en jouant sur la corde sensible et en embarquant ses personnages dans une fable moderne, autant joyeuse que touchante. Sage-homme est du cinéma qui redore le sens du plaisir et du voyage. Le spectateur est embarqué dans cette aventure humaine avec une grande délectation et la réalisatrice manie avec perfection le sens du drame, du rire et de la joie.

Voilà donc un long-métrage qui saura divertir et faire réfléchir les spectateurs, a fortiori en l’état actuel de l’hôpital. Le rythme, le sens des dialogues, la pertinence du propos touchent juste dans un contexte où le cinéma français a tendance à s’apitoyer sur lui-même et l’état de la société. Nous, en tous les cas, on sort de ce film revigoré et bourré d’espoir.