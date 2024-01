Śakra, la légende des demi-dieux - Donnie Yen - critique

Résumé : Royaume de Chine, Xe siècle. Deux clans ennemis s’affrontent : les Song, dynastie royale, et les Khitan, peuple nomade guerrier. Qiao Feng du clan Song est un héros chevaleresque respecté, maître en arts martiaux. Accusé à tort d’avoir tué un chef de son propre clan, Qiao Feng est banni. Pour prouver son innocence, il s’engage dans un long périple, parsemé de combats extraordinaires, entre demi-dieux et semi-démons.

Critique : Artiste martial, acteur et action director dont la carrière a débuté au milieu des années 1980, Donnie Yen a réussi à passer de l’effervescent cinéma hongkongais d’avant la rétrocession, s’illustrant principalement chez Tsui Hark et Yuen Woo-ping, aux superproductions de Chine continentale, tout en passant par Hollywood, notamment dans Blade 2 (2002) de Guillermo del Toro, ou même par le Japon en chorégraphiant les combats de Princess Blade (2001) de Shinsuke Satō.

Il a atteint, au tournant du nouveau millénaire, une renommée internationale en redonnant vie au maître de Bruce Lee dans les quatre films de la saga des Ip Man (2008-2019), et a récemment partagé l’affiche avec Keanu Reeves en interprétant un assassin aveugle dans le quatrième épisode de John Wick. Cette carrière martiale ne l’a pas empêché de mettre en scène cinq films entre 1994 et 2004, réalisation à laquelle il revient après une interruption de près de vingt ans avec Śakra, la légende des demi-dieux, dans lequel il tient également le rôle principal.

En s’inspirant du best-seller Demi-Gods and Semi-Devils du prolifique feuilletoniste Jin Wong, déjà adapté plusieurs fois à l’écran depuis les années 60 où il a été écrit, le film s’inscrit dans le genre du wu xia pian fantasy, dont les intrigues se déroulent dans l’univers parallèle du jiang hu et où des chevaliers errants se retrouvent plongés au cœur d’affrontements claniques.

Dans Śakra, Donnie Yen incarne un membre du puissant Gaibang, une secte martiale de mendiants au service du pouvoir impérial : mais il se retrouve coup sur coup accusé d’avoir assassiné le chef et un doyen de son clan, ainsi que ses propres parents et, par conséquent, de faire partie, en raison de son statut d’orphelin, de la faction nomade adverse, les Khitan : il cherche donc à prouver son innocence tout en tâchant d’échapper aux membres de son ancien clan et de faire la lumière sur sa naissance.

Śakra, la légende des demi-dieux est une production généreuse en scènes d’action. Le script, bien que par ailleurs bavard, semble ainsi souvent un prétexte à des combats acrobatiques, dans lesquels des héros surpuissants défient les lois de la gravité pour se débarrasser de nuées d’adversaires : les chorégraphies virevoltantes rompent néanmoins avec la tradition hongkongaise en adoptant une esthétique propre aux blockbusters chinois actuels, dopée par les possibilités offertes par les effets spéciaux numériques (il semble d’ailleurs que Donnie Yen, qui approche la soixantaine, ait été rajeuni par infographie).

Dans le but de les rendre plus saisissants, le film confère à ces affrontements échevelés une dimension surnaturelle, comme l’annoncent les demi-dieux et les semi-démons du titre : les coups de pieds et de poings des techniques aux dénominations imagées sont parfois remplacés par des projections de flammes et des ondes de choc, mille-et-une idées de mise en scène s’employant à surprendre le spectateur habitué aux combats d’arts martiaux. Ce qui se perd toutefois en prouesse martiale ne se gagne malheureusement pas forcément en spectaculaire.

Mais surtout, bien que Donnie Yen n’ait retenu que le squelette du roman-fleuve d’origine, le scénario s’avère non seulement trop riche en péripéties et en personnages, mais aussi trop elliptique : les six scénaristes ont composé, à partir des trois fils narratifs suivis par Jin Yong, un imbroglio qui empile les intrigues de cour et les retournements mélodramatiques. Et, lorsque le film s’achève sur un triple épilogue qui laisse entrevoir la possibilité d’une suite, puisque seule une partie du roman a été adaptée, le spectateur ne se sent guère le courage de repartir pour un tour.

Il faut tout de même reconnaître que le sentimentalisme naïf, le tragique bavard et la psychologie sommaire des protagonistes peuvent s’oublier quelques instants à l’écoute des compositions épiques et romantiques de Choi Chul-ho : bien que parfois inutilement "westernisante", elles rappellent le regretté Joseph Koo, légende de la musique cantonaise, disparu en janvier 2023, et placent le film sous le signe de la nostalgie. De même, les scènes nocturnes et les chevauchées fantastiques ne sont pas sans évoquer les autres adaptations de Jin Wong, la trilogie des Swordsman ou encore Les Cendres du temps de Wong Kar-wai.

Śakra n’a, d’ailleurs, pas totalement perdu la richesse du récit d’origine : son héros se retrouve ainsi précipité, à la recherche de sa propre identité, dans un monde de trompe-l’œil et dissimulations ; et la présence de masques, permettant à différents personnages de prendre, en changeant de visage, l’apparence d’autres et de tromper tant les spectateurs que le héros, constitue pour ainsi dire une mise en abîme du questionnement de ce dernier sur ses origines.

À moins que cette intrigue, où la vérité ne se révèle que de façon voilée, ne raconte-t-elle également, un peu comme le premier Detective Dee de Tsui Hark, l’errance qui a été celle de nombreux artistes hongkongais lorsque le Parti communiste a pris la main sur le cinéma de l’ancienne colonie.