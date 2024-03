Alexandre, le Verdoyant et l’élixir de vie T.1 : Le Voyage du héros - Reimena Yee - La chronique BD

Résumé : Qu’aurait pu être la vie d’Alexandre le Grand si, blasé de conquêtes, sa route avait croisé celle d’un vieux philosophe, et qu’il s’était lancé dans une quête mystique retraçant les grandes étapes de sa vie ?

Critique : Mystique, c’est l’adjectif qui colle le plus à l’œuvre de Reimena Yee, car son récit s’empare de croyances, de mythes et de légendes pour les faire défiler, les reprendre, les apprendre. A l’image d’une Marguerite Yourcenar qui s’était glissée dans la tête d’Hadrien, l’autrice se plaît à parcourir les étapes de la vie du grand Alexandre, mais sans s’en tenir à l’Histoire, mais plutôt aux histoires. Ainsi, elle va s’évader du cadre historique et conquérant pour divaguer vers un voyage mystique, celui de la philosophie et de l’ésotérisme, dans des aventures qui font rencontrer les cultures et les religions. Accompagné d’un mystérieux vieux sage, Alexandre traverse les époques et les légendes qui l’entourent, Yee reprenant ainsi des textes d’époques différentes, antique et Moyen-Âge confondus, en attendant probablement un second volume qui montrera des recherches sur la Renaissance et l’époque moderne... Car c’est l’intertextualité qui parle, ce sont les références aux auteurs passés qui font battre le coeur de ce nouveau récit, comme le prouve cette introduction en forme d’ode à la Muse homérique.

© Kinaye / Yee

Pour accompagner ce récit fort, Yee ajoute un dessin qui s’inspire clairement et librement des enluminures, ces dorures des manuscrits du Moyen-Âge qui en font la réputation, mais ne s’arrête pas à un simple hommage. En effet, son dessin est joyeux, animé, coloré, toujours surprenant, et par moment, il ne colle pas aux affres du destin, aux guerriers et aux batailles, comme s’il se décalait volontairement, voulant toujours amener de l’espoir, apporter de la légèreté dans une période de l’Histoire qui n’en regorge pas. C’est presque un album jeunesse qui se dévoile sous ses atours de manuscrit, avec un Alexandre tendre, lumineux, à l’image de ce que doit être un Grand, non pas conquérant mais philosophe, non pas belliqueux mais sensible.

© Kinaye / Yee

Doré et plein de sentiments, ce Voyage du héros entraîne le lecteur sur le sentier mystique d’un Alexandre le Grand inconnu, plus humain que sa légende, plus mystérieux aussi...